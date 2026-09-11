«Инферит Техника» представила моноблок TechOne для офиса и работы с медиа

Производитель компьютерного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о пополнении своего модельного ряда новинкой: моноблоком Inferit TechOne AO1241. Модель выпущена в рамках стратегии ГК Softline по замещению зарубежных ИТ-решений и полностью соответствуют требованиям технологической независимости.

Inferit TechOne AO1241 — это производительное устройство на базе мощного процессора Intel Core i5-13500XH с шестью большими, восемью малыми энергоэффективными ядрами и 20 логическими потоками. Внутрь чипа интегрирована графика Intel UHD Graphics 710, поддерживающая UltraHD-разрешение при частоте обновления 60 Гц на внешних мониторах.

Моноблок позиционируется как компактное решение класса «все в одном», сочетающее функциональность, продвинутую эргономику и высокую производительность для работы в офисе, создания творческих проектов в фото- и видеоредакторах, а также ряда нетребовательных игр.

Моноблок поставляется с двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4 общим объемом до 64 ГБ и посадочными местами для твердотельных накопителей M.2 NVMe и SATA 2,5".

Дисплей устройства безрамочный и собран на базе IPS-матрицы с яркостью 300 нит и частотой обновления 100 Гц. Диагональ и разрешение экрана Inferit TechOne AO1241 — 23,8" и 1920 x 1080 точек.

Моноблок не требует дополнительного оборудования, поскольку комплектуется всем необходимым для работы в современном офисе: стойкой с портретным режимом, регулировкой наклона, поворота и высоты, а также интегрированной веб-камерой с разрешением 5 МП, стереомикрофоном и стереодинамиками суммарной мощностью 6 Вт.

Кроме того, TechOne AO1241 предлагает пользователю широкий набор портов и разъемов: USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB Type-C 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) и гигабитный Ethernet.

Решение поддерживает любые ОС: Windows 11, Linux и протокол безопасности fTPM 2.0. На устройство действует гарантия 1 год с возможностью расширения до 3 лет.

«Мы делали TechOne AO1241 не просто как замену ушедшим брендам, а как устройство, за которое не стыдно. Это мощный и стильный моноблок для офиса и креативных задач, который отлично работает с российским ПО. Получился честный, современный продукт», — отметил Андрей Ильичёв, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).