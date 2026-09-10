Платформа-агрегатор «Куб» внедрила «КриптоКлюч» для подписания ЭТрН

Компания «Логистическая Платформа Куб» внедрила решение «КриптоКлюч» для мобильной электронной подписи в свою платформу-агрегатор для работы с электронной транспортно-логистической документацией. Проект запущен совместно с Удостоверяющим центром Росэлторг, который обеспечивает выпуск сертификатов электронной подписи в мобильном приложении «Куб Транспорт». Об этом CNews сообщил представитель «СТКрипт».

«Куб Транспорт» — это мультипровайдерская платформа-агрегатор для работы с электронными транспортными накладными (ЭТрН) в соответствии с требованиями ФЗ-140 и ГИС ЭПД (Государственная информационная система электронных перевозочных документов). Решение объединяет операторов электронного документооборота в единый интерфейс для участников грузоперевозок.

«КриптоКлюч» — совместная разработка компаний КриптоПро и СТКрипт, которая позволяет пользователям просто, удобно и максимально безопасно подписывать документы электронной подписью с любых мобильных устройств. «КриптоКлюч» позволяет соблюдать требования законодательства и регуляторов (в том числе №63-ФЗ) при работе с квалифицированной электронной подписью, сертифицирован по требованиям ФСБ России к средствам СКЗИ.

В соответствии с требованиями законодательства при работе с ЭТрН необходимо использовать усиленную квалифицированную ЭП, которая имеет высокий уровень доверия и позволяет водителю самостоятельно подписывать документы.

«Ключевым фактором выбора "КриптоКлюч" стало гибкое встраивание решения непосредственно в нашу платформу. Перевозчикам больше не нужно переходить на сторонние ресурсы, чтобы подписать документ — всё работает внутри нашего приложения», — сказал Виталий Тарасов, генеральный директор «Логистическая Платформа Куб».

Удостоверяющий центр Росэлторг для «Куб Транспорт» выпускает сертификаты электронной подписи физическим лицам для использования с МЧД по следующим сценариям:

С использованием очной идентификации в отделениях Удостоверяющего центра. Для использования мобильной подписи достаточно приехать в офис, подписать заявление и отсканировать полученный QR-код.

С использованием удаленной идентификации на базе действующего квалифицированного сертификата. Достаточно подключить токен к смартфону и подтвердить операцию в приложении «Куб», чтобы заявление на выпуск нового сертификата было подписано вашим ключом без визита в УЦ.

«Встраивание электронной подписи в мобильное приложение — это не просто технологическая задача. Это фундамент, на котором строится персональный клиентский путь: безопасный, бесшовный и по-настоящему удобный для каждого пользователя», — сказала Дарья Верестникова, генеральный директор «СТКрипт».

«Благодаря надежной инфраструктуре УЦ Росэлторг мы обеспечили абсолютно бесшовный и юридически значимый выпуск сертификатов электронной подписи прямо в приложении «Куб» для транспортной сферы. Это позволяет участникам рынка подписывать документы в любой точке страны, не отвлекаясь от основных задач», — отметила Марина Сапачева, руководитель Удостоверяющего центра Росэлторг.

Главная цель продукта на текущем этапе — масштабирование и повышение удовлетворенности конечных пользователей. К концу 2026 года компания планирует достичь отметки в 10 тыс. организаций, использующих платформу, продолжая делать ставку на бесшовность, безопасность и автоматизацию рутинных процессов в логистике.