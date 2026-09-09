Насколько защищены облака в России: Cloud Advisor проанализировал 40 тыс. виртуальных машин

Cloud Advisor представил первый в России отчёт о состоянии облачной безопасности: у 88% компаний — критические уязвимости на периметре, в каждой четвёртой инфраструктуре — вредоносное ПО.

Российский бизнес стремительно осваивает публичные облака: всё больше компаний переносят туда свои сервисы и данные. Однако рост популярности облачных технологий закономерно привлекает и внимание злоумышленников.

Чтобы оценить реальный уровень защищённости российских облачных инфраструктур, компания Cloud Advisor проанализировала обезличенные данные десятков организаций: суммарно более 40 тыс. виртуальных машин в облаках Cloud.ru и Yandex Cloud. Результаты вошли в отчёт «Состояние облачной безопасности в России 2026».

Главный вывод исследования: проблемы облачной безопасности носят системный характер и встречаются независимо от облачного провайдера, отрасли и размера компании.

«Отчёт показывает тревожную картину — защищённость облачных инфраструктур в России остаётся низкой: практически нет организаций, у которых не были обнаружены критические проблемы. Причины сложившейся ситуации: нехватка знаний и экспертизы в облачной безопасности, а также попытки защитить облако привычными инструментами из on-premises-сред. Такие решения не учитывают специфику облачных технологий и не способны обеспечить комплексную защиту. На глобальном уровне для защиты облаков стандартом де-факто стали специализированные решения класса CNAPP, которые обеспечивают полный контроль над облачной инфраструктурой. Отчёт — ориентир, по которому каждая компания может оценить возможные слабые места в своей инфраструктуре и начать действовать», — сказал Михаил Захряпин, генеральный директор Cloud Advisor.

Ключевые результаты исследования:

Критические уязвимости на периметре — у 88% организаций. На публично доступных виртуальных машинах у 88% компаний есть уязвимости с CVSS-оценкой выше 9,0. Одна из причин — традиционные агентские и сетевые сканеры не успевают за темпом изменений в облаке и неизбежно создают «слепые зоны».

В каждой четвёртой организации атака уже состоялась. У 24% организаций в инфраструктуре обнаружено вредоносное ПО. Это не потенциальный риск, а свидетельство состоявшегося проникновения: злоумышленники уже могли получить доступ к данным или использовать ресурсы компании для DDoS-атак и рассылки спама.

Секреты на публично доступных ресурсах в открытом виде — у 39% организаций. На публично доступных виртуальных машинах у 39% компаний хранятся в открытом виде ключи, токены и пароли. Скомпрометировав такой ресурс, атакующий получает возможность бокового перемещения (lateral movement) по остальной инфраструктуре.

Половина пользовательских учётных записей без MFA. 48% пользовательских учётных записей не защищены многофакторной аутентификацией, а у каждой второй организации есть привилегированная учётная запись без второго фактора. При этом 24% учётных записей не использовались более 90 дней — их удаление сократит эту часть поверхности атаки на четверть.

Большинство ресурсов работает вхолостую. 55% виртуальных машин загружены менее чем на 10%. Оптимизация неиспользуемых и недостаточно загруженных ресурсов позволяет снизить затраты на облако до 30%.