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«Лаборатория Касперского»: каждый пятый ритейлер в мире терял данные в результате кибератак

Большинство ритейлеров (87%) сталкивались с киберинцидентами за последние 12 месяцев. Таковы результаты глобального опроса, который «Лаборатория Касперского» провела среди специалистов по кибербезопасности, работающих в этой отрасли, чтобы выявить наиболее актуальные для неё киберугрозы.

Основные киберугрозы. Наиболее распространён фишинг, с ним сталкивалась каждая пятая розничная компания (21%). В числе других векторов, связанных с социальной инженерией, — использование дипфейков (13%), мошенничество с счетами или платежами (13%), взлом корпоративной электронной почты (9%) и вишинг (8%).

Реальные последствия атак. В результате инцидентов в 28% компаний были украдены данные клиентов, в 25% — произошли финансовые потери и сбои в бизнес- либо в операционных процессах, в 19% данные были безвозвратно утеряны, в 16% — был нанесён необратимый ущерб корпоративным активам или системам.

Какие меры защиты внедряют. Среди наиболее популярных мер защиты, принятых организациями после самого серьёзного инцидента, были: внедрение модели Zero Trust, то есть принципа минимальных привилегий в отношении сотрудников, партнёров и подрядчиков (31%), усиление мер безопасности в облачных средах (30%) и установка решений для мониторинга кибербезопасности (30%).

Какие факторы повышают вероятность успешных кибератак на розничные компании. В первую очередь это недостаточный уровень квалификации ИТ-специалистов и сотрудников ИБ-служб, а также низкий уровень осведомлённости в вопросах кибербезопасности. Эти проблемы назвали основными по 27% респондентов. Помимо человеческого фактора, важную роль играют и трудности технического плана: устаревшее программное обеспечение или оборудование, а также отсутствие централизованного контроля над ИТ-инфраструктурой — их назвали по 23% респондентов.

Какие правила цифровой безопасности чаще всего нарушают сотрудники. В каждой третьей компании сотрудники используют личные устройства для выполнения рабочих задач и хранения корпоративных данных (34%), а также слабые пароли или одни и те же пароли для разных аккаунтов (33%).

Бюджет на кибербезопасность. Большинство (82%) розничных компаний в этом году увеличили бюджет на ИБ. В отличие от других отраслей, в которых компании в основном планируют расширять свои внутренние ИТ-команды, в рознице всё чаще обращаются к сторонним поставщикам услуг в области кибербезопасности: по словам 41% респондентов, были выделены средства на аутсорсинг определённых функций ИТ-безопасности, включая обучение сотрудников, услуги MSSP и MDR, а также внедрение технологий защиты данных.

«Передавая на аутсорс часть функций по обеспечению кибербезопасности, ритейлеры фактически доверяют внешнему партнёру обеспечение отказоустойчивости своих бизнес-процессов и управление финансовыми рисками, связанными с киберинцидентами. Поэтому крайне важно быть уверенным в опыте и репутации поставщика, а также установить круглосуточную защиту, которая позволить устранять потенциальные слепые зоны. Это особенно важно в пиковые периоды — сезонные распродажи и праздники, когда цена любых сбоев особенно высока, а внутренних ресурсов для повышенной нагрузки может быть недостаточно», — сказала Елизавета Комарова, менеджер по сопровождению ключевых корпоративных проектов для финансового сектора и розничной торговли в «Лаборатории Касперского».

ИИ в ритейле. Всё больше розничных компаний внедряют ИИ в свою инфраструктуру: у 12% уже есть инструмент на основе больших языковых моделей (LLM), а в 83% предприятий его обсуждают, проектируют или проводят пилотные внедрения. Каждый третий респондент не видит никаких рисков, связанных с искусственным интеллектом, что значительно превышает средний показатель по всем отраслям (18%).

«Розничная торговля — это традиционно одна из отраслей, которая наиболее открыта с точки зрения внедрения новых цифровых решений. У ритейлеров есть прямой экономический стимул внедрять технологии, способные повысить эффективность бизнеса быстрее, чем у их конкурентов. По сравнению, например, с банковской отраслью, розница испытывает меньше ограничений при внедрении новых цифровых решений. Чем активнее компания использует инновационные технологии, тем важнее грамотно управлять связанными с ними рисками. Это особенно очевидно сегодня в связи с распространением искусственного интеллекта. Поскольку серьёзный инцидент может привести к утечке данных, сбоям в работе и значительным финансовым потерям, кибербезопасность организации должна развиваться в том же темпе, что и сам бизнес», — сказала Комарова.

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