ДОМ.РФ запустил второй поток обучения студентов цифровым навыкам в строительстве

ДОМ.РФ запустил второй поток федерального образовательного модуля по развитию цифровых компетенций у студентов региональных строительных колледжей. Проект реализует ИТ-компания «ДОМ.РФ Технологии», входящая в группу ДОМ.РФ, в партнёрстве с ведущими образовательными организациями.

В этом году цифровой модуль запускается в 6 регионах: Республике Дагестан, Республике Мордовия, Республике Хакасия, Курской области, Краснодарском и Хабаровском краях. В прошлом году пилотный поток объединил студентов и преподавателей колледжей из 5 регионов: Калининградской, Ульяновской областей, Республики Марий Эл, Краснодарского края и Республики Саха (Якутия).

«ДОМ.РФ всегда уделял огромное внимание развитию кадрового потенциала строительной отрасли, чтобы жилищная сфера развивалась качественно, технологично и с комфортом для людей. У нас действует целая линейка программ и проектов, которые позволяют готовить и обучать специалистов самого высокого уровня. Освоение цифровых навыков – это часть большой работы по повышению эффективности строительных процессов. В прошлом году мы запустили пилотный проект для студентов колледжей в пяти регионах, он оказался востребован. В этом году мы расширили географию: подключаем новые организации, вовлекаем региональных работодателей в развитие образовательных программ. Это позволяет не только формировать устойчивую систему подготовки специалистов для строительной отрасли, но и вносить вклад в развитие человеческого капитала регионов», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Программа рассчитана на 6 месяцев и встроена в образовательный процесс в соответствии с актуальными федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и профтребованиями.

Участниками станут студенты второго курса и старше. В рамках модуля они изучат материалы, связанные с ключевыми направлениями цифровизации отрасли: технологиями информационного моделирования, применением искусственного интеллекта и цифровыми инструментами управления строительными процессами.

Важную роль в освоении практических навыков будет играть отечественное отраслевое программное обеспечение — «Цифровой контроль строительства» от «ДОМ.РФ Технологии». Дополнительно предусмотрены практические занятия с цифровыми сервисами и платформами, вебинары с экспертами ДОМ.РФ и разбор реальных кейсов из отрасли.

В дальнейшем «ДОМ.РФ Технологии» планирует продолжать масштабирование образовательного проекта, подключая новые профессиональные образовательные организации и расширяя географию его реализации. Практическая составляющая программы будет развиваться в том числе с учётом чемпионатного движения: «ДОМ.РФ Технологии» выступает федеральным партнёром чемпионата «Профессионалы» и организатором компетенции «Технологии информационного моделирования BIM», что позволяет выстраивать дополнительную траекторию подготовки студентов к востребованным отраслевым компетенциям.