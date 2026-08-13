Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

Российская ИИ-платформа Wegosty привлекла 23 млн рублей от группы стратегических инвесторов на платформе SberUnity

Российский стартап Wegosty, созданный в 2025 г., разработчик ИИ-экосистемы для индустрии гостеприимства, объявил о закрытии инвестиционного раунда в размере 23 млн руб. В сделке приняли участие четыре частных инвестора с глубокой отраслевой экспертизой: сооснователь сервиса доставки «Самокат», генеральный директор гостиничной ИТ-платформы Bnovo, входящей в группу Smartway и «». Константин Степаненко, основатель проектов MIL Team и CompressaAI и руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ Алексей Гончаров, частный инвестор Евгений Степанов, а также экс-глава «Интуриста» и «Amadeus Россия» Леонид Мармер.

Совокупная доля новых инвесторов после закрытия раунда составит 20,57%. Стартап нашел инвесторов на платформе венчурных инвестиций SberUnity, которая связывает стартапы с инвесторами и крупным бизнесом напрямую.

Wegosty – российская ИИ-платформа для ресторанов, отелей и туристической отрасли. Решение автоматизирует весь путь гостя: от первого обращения до бронирования и оплаты. Платформа объединяет ИИ-ресепшен (круглосуточный прием звонков и сообщений), систему онлайн-бронирования и оплаты, инструменты привлечения гостей через партнерские каналы и мобильный гастро-навигатор. Продукт интегрируется с ключевыми отраслевыми системами, включая iiko и Bnovo. Задача компании – помочь объектам HoReCa получать больше бронирований при меньших операционных затратах и создать единую независимую ИИ-инфраструктуру для российского рынка.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Для Wegosty раунд носит стратегический характер. Команда целенаправленно привлекала не только капитал, но и экспертизу управленцев, способных обеспечить быстрый выход на новые объемы бизнеса.

«Привлеченные средства позволят нам масштабировать технологии и построить федеральную сеть продаж. Мы направим инвестиции на дальнейшее развитие ИИ-ресепшена, расширение списка отраслевых интеграций, автоматизацию обработки более 100 новых B2B-лидов ежемесячно и запуск федеральной агентской сети. Наша ближайшая бизнес-цель – кратно увеличить выручку и подготовить инфраструктуру для масштабирования продукта по России и выхода на рынки СНГ», — сказал основатель Wegosty Роман Тян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Крутько, группа Softline: Не эксперимент, а стандарт: как цифра меняет ИТ-продажи

Гарвард предупреждает: ИИ обрушит налоговые поступления и обострит социальное неравенство

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Российские производители электроники попросили упростить получение статуса «технологического лидера»

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Центробанк допустил биткоин и Ethereum к торгам на российских биржах

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще