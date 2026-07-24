«Яндекс» запустил продажи цифровой наружной рекламы в регионах

Теперь рекламодатели «Яндекс Директа могут» запустить цифровую наружную рекламу еще в восьми городах страны. Для размещения уже доступно более 400 экранов в Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске. Ранее такая возможность была только в Москве, Санкт-Петербурге и их областях.

«Выход в регионы — закономерный этап развития цифровой наружной рекламы «Яндекса». Сначала мы запустили продажи на собственном инвентаре, затем вместе с партнерами построили сеть в Москве и Петербурге более чем из 5000 тысяч экранов — и теперь делаем следующий шаг, в города-миллионники. Для нас важно, что вместе с географией масштабируется и число рекламодателей, которое получает возможность продвигаться на улицах городов», — сказал Олег Иванов, директор по развитию новых рекламных продуктов «Рекламной сети Яндекса».

Первым партнером «Яндекса» в регионах стала розничная сеть «Магнит». Цифровые экраны установлены в уличных витринах ритейлера в местах с высоким пешеходным трафиком. Рекламу на них видят не только посетители, но и пешеходы, за счет чего охват рекламных конструкций достигает до 30% аудитории городов.

«Цифровая наружная реклама в регионах — новый инвентарь, который раньше был недоступен большинству брендов из-за сложности планирования и оценки офлайн-размещений. Мы превращаем розничную инфраструктуру “Магнита” в измеримый рекламный актив: рекламодатель видит реальный результат кампании и может достраивать коммуникацию в онлайне. Для рынка это означает, что DOOH перестает быть имиджевым форматом для крупных брендов и становится рабочим инструментом с понятной экономикой», — сказал Денис Ардаширов, коммерческий директор «Магнит ADS».

«Опыт Москвы и Санкт-Петербурга подтвердил ценность интеграции с «Яндексом» для наших партнеров и Retail Media платформы, поэтому теперь мы развиваем сотрудничество в других городах. Масштаб розничной сети «Магнит» открывает рекламодателям доступ к широкой региональной аудитории, а технологии «Директа» позволяют легко управлять размещениями и оценивать их влияние на бизнес-результат. Благодаря этому наружная реклама в регионах становится доступна не только федеральным брендам, но и локальным игрокам», — сказал Михаил Тарасов, директор департамента развития и продаж рекламных продуктов «Магнит ADS».

Запустить цифровую наружную рекламу в новых городах рекламодатели могут в личном кабинете «Яндекс Директа». Там же доступна статистика рекламной кампании. В частности, количество потенциальных контактов с рекламным сообщением в реальном времени (RT OTS), фактический охват, объем и частота показов. Дополнительно можно оценить влияние рекламы на поисковый интерес, трафик, конверсии и посещаемость в офлайне.

Стоимость размещения цифровой наружной рекламы от «Яндекса» рассчитывается по аукционной модели за 1000 потенциальных контактов в реальном времени (real time Opportunity to See, RT OTS).

После кампании рекламодатель может усилить эффективность наружной рекламы и продолжить взаимодействие с потенциальной аудиторией в онлайне. Так, в личном кабинете «Директа» можно настроить показы рекламы на агрегированный сегмент пользователей, которые могли видеть объявления на цифровых экранах.