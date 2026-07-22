Обеспечена совместимость платформы Xsquare с российской СУБД Arenadata Prosperity

Компания «Хи-Квадрат» подтвердила совместимость своей платформой Xsquare и ее компонентов — PGHS, XRAD, XREPORTS и XDAC — с отечественной системой управления базами данных (СУБД) Arenadata Prosperity (ADP). Технологическая совместимость решений дает возможность строить масштабируемые корпоративные ИТ-системы на базе российского программного обеспечения, а также переходить с зарубежных платформ без потери критически важных данных.

Платформа Xsquare включает четыре компонента для разработки любых ERP-систем. Сервер приложений PGHS предназначен для построения пользовательских интерфейсов с обширной библиотекой компонентов, среда разработки XRAD — для быстрого программирования на PostgreSQL в интерактивном конструкторе. Сервер отчетов XREPORTS позволяет готовить документы и печатные формы в разных форматах, а автономный REST API сервер XDAC — автоматизировать процесс создания REST API. С помощью этих продуктов компании могут создавать CRM-системы, виртуальные кол-центры, системы складского учета и другие решения.

Arenadata Prosperity — универсальная СУБД на базе PostgreSQL, сертифицированная ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Продукт является универсальной реляционной системой с поддержкой гибридных сценариев нагрузки и обработки данных. Arenadata Prosperity позволяет предприятиям строить отказоустойчивые кластеры с потоковой репликацией, балансировкой нагрузки и централизованным управлением, обеспечивая при этом совместимость с экосистемой PostgreSQL и глубокую интеграцию с другими продуктами группы Arenadata. Решение, совместно с другими решениями компании-производителя, используется в качестве элемента для построения корпоративных аналитических хранилищ данных в рамках единой платформы Arenadata One.

«Переход с зарубежных промышленных баз данных на российские аналогичные продукты — это осознаваемая всеми участниками рынка долгосрочная стратегия, которая в совокупности с другими действиями в конечном счете должна обеспечить цифровой суверенитет в масштабах страны. В этой связи корректная и эффективная совместная работа отечественных решений — краеугольный камень, на котором базируется достижение вышеназванной цели. Именно поэтому одна из ключевых задач для нас обеспечение совместимости с отечественными продуктами. Мы можем предлагать комплексные решения, которые потребуют меньших затрат на внедрение и поддержку и одновременно двигаться к главной цели — созданию российской ИТ-экосистемы, способной полностью заменить зарубежные аналоги», — отметил технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

«Совместимость Arenadata Prosperity и платформы Xsquare открывает возможность для комплексной цифровизации процессов корпоративного управления на базе отечественных продуктов. Оба решения ориентированы на использование в ИТ-системах с повышенными требованиями к производительности и в итоге позволяют создать масштабируемую и удобную в сопровождении инфраструктуру, готовую к решению критически важных задач», — сказала менеджер по продукту группы Arenadata Любовь Родионова.