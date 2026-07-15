Первое городское пространство «Яндекса» откроется в ноябре

В ноябре в галерее «Чкалов» на площади Курского вокзала откроется «Яндекс 01» — первое городское офлайн-пространство «Яндекса». Его главной особенностью станут персональные рекомендации: на основе интересов посетителя технологии «Яндекса» предложат маршрут по пространству и помогут подобрать подходящие события, магазины и развлечения. Вход на большинство мероприятий будет свободным. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В пространстве площадью более 10 тыс. кв. м на трех этажах галереи будут соседствовать технологии, культура, образование и медиа. Здесь откроются зона «Яндекс Музыки», которая станет местом притяжения слушателей и артистов для встреч с музыкой в разных ее проявлениях, технологичный офлайн-кинотеатр Кинопоиска с событийной программой и специальными проектами. «Яндекс Фабрика» представит товары всех своих брендов в большом офлайн-магазине — в нем можно будет найти все, от одежды до посуды и техники. В зоне «Яндекс Образования» разместится инсталляция на тему физического ИИ и будут работать лекторий и мастерская робототехники. Посетители также смогут побывать в выставочном пространстве «Яндекс Афиши», оформить кастомные карты и платежные стикеры в зоне «Яндекс Пэй» и выиграть баллы «Плюса» в аркадных автоматах — они будут установлены в пространстве программы лояльности «Свои Плюсы». Алиса откроет шоурум ИИ-технологий, а «Яндекс Go» представит интерактивное пространство «Город в городе», которое оснастит своими технологиями и сервисами.

Также в «Яндекс 01» откроется первый магазин книжного сообщества «Смысловая 226» с лекторием, зонами для чтения и кофейней.

В пространстве можно будет провести весь день: здесь предусмотрены зоны, где можно выпить кофе, поесть, отдохнуть или поработать за ноутбуком. Полный список резидентов пространства и событийная программа «Яндекс 01» будут анонсированы ближе к открытию.

Идея адаптивности пространства под интересы посетителей отражается в архитектурных решениях «Яндекс 01». Благодаря световым панелям и сквозным узорам на стенах из крашеного алюминия освещение внутри будет меняться в течение дня и подстраиваться под программу событий. К примеру, утром пространство может быть камерным лекторием, а вечером — концертной площадкой.

Идеологом архитектурной концепции «Яндекс 01» выступил Алексей Капитанов, создатель проектов «Хлебозавод 9», «Суперметалл» и «Красная стрела». Дальнейшим проектированием занялось архитектурное бюро Vox Architects. Руководителем проекта «Яндекс 01» стала Анастасия Тарасова, ранее возглавлявшая департамент выставочных, просветительских и научных проектов Музея современного искусства «Гараж».

Анастасия Тарасова, руководитель проекта «Яндекс 01»: «В "Яндекс 01“ наша команда стремится создать новую концепцию городской среды, основанную на интеграции онлайн- и офлайн‑опыта. Мы проектируем пространство и событийную программу так, чтобы каждый визит благодаря технологиям становился персональным путешествием, наполненным приятными эмоциями и впечатлениями. При этом время, проведенное гостем в пространстве, повлияет на рекомендации наших сервисов, а цифровые рекомендации, в свою очередь, обогатят реальный опыт посещения».

Технологии «Яндекса» учтут интересы человека и помогут выбрать события, составить маршрут по пространству и сориентироваться в многообразии зон и возможностей. Например, поклонники артиста первыми узнают, когда он выступит в «Яндекс 01», а любители провести время за чтением получат совет посетить зону «Смысловой 226», если сегодня там обсуждают их любимую книгу.

Рекомендации смогут получать даже те, кто раньше не пользовался сервисами «Яндекса», — алгоритмы будут ориентироваться на то, какие события и продукты человек выбирал внутри «Яндекс 01». В будущем сервисы экосистемы научатся опираться на офлайн-опыт пользователя, чтобы еще точнее учитывать его предпочтения в онлайне.