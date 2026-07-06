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3data и «Цифровой Остров» объявили о стратегическом партнерстве в сегменте модульных дата-центров

Сеть дата-центров 3data и компания «Цифровой Остров», предоставляющая готовые модульные центры обработки данных в аренду, объявили о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества заказчикам по всей России станет доступна аренда модульных дата-центров с размещением на собственной территории. Решение ориентировано на компании и организации, которым необходимо в сжатые сроки развернуть ИТ-инфраструктуру на площадке своего предприятия, логистического комплекса, склада, производственного объекта или иной локации. Об этом CNews сообщили представители 3data.

Партнерство 3data и «Цифрового Острова» формирует для рынка практический инструмент быстрого запуска вычислительной инфраструктуры в условиях растущего спроса на услуги ЦОД и сохраняющегося дефицита стойко-мест в традиционных дата-центрах. Заказчики смогут получить готовый модульный ЦОД в срок от двух до четырех недель, тогда как строительство или запуск классического дата-центра, как правило, требует от одного года до трех лет.

В основе совместного предложения — модульные ЦОДы производства GreenMDC, одного из российских производителей prefab дата-центров. Такие решения представляют собой готовые модули, включающие рабочую ИТ-инфраструктуру, инженерные системы, средства мониторинга и поддержки эксплуатации. По сути, заказчик получает полноценный дата-центр в сервисной модели для оперативного ввода в эксплуатацию на собственной площадке.

Размещение модульного ЦОДа возможно на любой площадке с твердым покрытием. Это может быть парковка, открытая территория, внутренняя зона склада, производственного цеха или иного объекта. Такой формат дает возможность развернуть дата-центр непосредственно в точке, где он необходим бизнесу, без длительной подготовки капитального строительства и без привязки к доступности внешней инфраструктуры коммерческих ЦОДов в конкретном регионе.

Одним из ключевых плюсов совместного решения является отсутствие капитальных затрат на старте проекта. Модель аренды позволяет заказчику отказаться от значительных первоначальных вложений в строительство, оснащение и запуск объекта. Дополнительное значение такой формат приобретает для компаний, которым важно сохранять данные на собственной территории. Размещение модульного дата-центра на площадке заказчика позволяет обеспечить физическое нахождение данных в его периметре, что особенно актуально для организаций, работающих в контуре требований 152-ФЗ и регулирования в сфере критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Совместное предложение также предусматривает масштабирование без остановки работы. По мере роста вычислительных потребностей заказчик может расширять инфраструктуру с помощью дополнительных модулей, не прерывая работу уже действующих систем и сервисов.

В состав решения входит полный набор базовых и дополнительных сервисов современного дата-центра. Заказчикам доступны размещение и эксплуатация ИТ-оборудования, инженерная инфраструктура, мониторинг 24/7, а также облачные услуги от ведущего оператора. Таким образом, речь идет не просто о поставке модуля, а о комплексной модели получения ИТ-инфраструктуры «под ключ» в одном решении.

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Генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала: «Партнерство с “Цифровым Островом” позволяет предложить заказчикам готовую ИТ-инфраструктуру “под ключ” именно там, где она нужна их бизнесу. Это особенно актуально в условиях острого дефицита стойко-мест в дата-центрах. Компании получают возможность в сжатые сроки развернуть готовый дата-центр на собственной площадке — рядом с производством, логистикой или ключевыми бизнес-процессами — без длительных сроков строительства и значительных капитальных затрат».

Управляющий партнер компании «Цифровой Остров» Тимур Нугманов: «Спрос на быстрые и готовые инфраструктурные решения сегодня как никогда высок. Наше партнерство с 3data — это возможность предложить рынку не просто модульный ЦОД, а по-настоящему гибкий финансовый инструмент. Мы убираем барьеры для входа: заказчик получает дата-центр "под ключ" без капитальных затрат, а по окончании срока аренды — возможность выкупа оборудования за символическую плату. Это делает современную ИТ-инфраструктуру доступной для бизнеса любого масштаба».

Федор Клименко, основатель и руководитель компании GreenMDC: «Мы 13 лет производим и обслуживаем prefab ЦОДы по всей России — от Якутска до Майкопа, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Аренда для нас — это новый, гораздо более доступный для заказчиков формат приобретения наших изделий. Наличие собственного парка готовых модулей гарантирует максимальную скорость развертывания инфраструктуры. При этом всю логистику, сборку и последующий сервис мы, как и прежде, полностью берем на себя».

Новое предложение ориентировано на широкий круг заказчиков, включая промышленные предприятия, логистические и складские комплексы, операторов связи, организации финансового сектора, ритейл, региональный бизнес и государственные структуры. Партнерство 3data и «Цифрового Острова» расширяет доступ к современным дата-центровым мощностям и создает для рынка дополнительный инструмент быстрого и экономически гибкого развертывания цифровой инфраструктуры.

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