«Авито Работа»: рынок труда в России набирает обороты — соискательская активность выросла на 52%

По данным «Авито Работы» за январь–май 2026 г., российский рынок труда демонстрирует устойчивый рост вовлеченности соискателей: количество резюме на платформе увеличилось на 52%, а средние зарплатные ожидания кандидатов достигли 69,84 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее заметный рост соискательской активности фиксируется в возрастной группе 45–64 лет — число резюме увеличилось на 97%, а зарплатные ожидания в этой группе составили 84,56 тыс. руб/мес. Кандидаты 35–44 лет показали рост на 80% с ожиданиями 84,97 тыс. руб/мес, а молодежь 25–34 лет — на 69% (73,62 тыс. руб/мес). Это говорит о том, что все возрастные категории активно участвуют в поиске работы, причем старшие группы демонстрируют более высокие зарплатные запросы, что связано с большим опытом и квалификацией.

Наряду с возрастной структурой, среди мужчин количество резюме увеличилось на 69%, а среди женщин — на 37%. Отдельного внимания заслуживает категория соискателей с опытом работы от трех лет: их активность выросла на 136%, а зарплатные ожидания составили 88,29 тыс. руб/мес. Для сравнения, среди кандидатов без опыта (до года) рост числа резюме составил 39%, а ожидаемый доход — 63,35 тыс. руб/мес. Работодатели все больше конкурируют за квалифицированных специалистов, а опыт остается одним из фактором при формировании зарплатных предложений.

Соискатели активнее всего откликаются на вакансии в трех ключевых сферах: лидером стала сфера ЖКХ и эксплуатации — рост числа резюме здесь составил 138%, а зарплатные ожидания достигли 74,28 тыс. руб/мес. На втором месте — сфера туризма и ресторанов (+88%, 63,91 тыс. руб/мес). Замыкает тройку производство, сырьё и сельское хозяйство (+88%, 90,92 тыс. руб/мес). Интерес к этим отраслям объясняется стабильным спросом на кадры и широким предложением вакансий, что особенно привлекательно для соискателей в текущей экономической ситуации.

Работодатели в этих сферах также предлагают конкурентные условия: средняя предлагаемая заработная плата в ЖКХ и городской инфраструктуре составляет 80,37 тыс. руб/мес (+11% за год), в гостиничном бизнесе и туризме — 82,37 тыс. руб/мес (+5%), в сельском хозяйстве — 79,01 тыс. руб/мес (+7%). Однако важно учитывать, что фактический уровень дохода в каждой из этих сфер зависит от ряда факторов: региона работы, формата занятости, количества отработанных смен, опыта и квалификации специалиста. Поэтому средние значения показывают общую ситуацию по сегменту, но могут отличаться от предложений по конкретным позициям и регионам.

На фоне высокого интереса соискателей к производственной сфере особенно показательно выглядит химическая отрасль, где число вакансий для химиков выросло в 2,7 раза (+174%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост активности работодателей связан с расширением производств на фоне курса на импортозамещение, а также с развитием отечественной химической и фармацевтической промышленности. В среднем работодатели в отрасли предлагают соискателям с опытом более трех лет от 82,54 тыс. руб/мес, однако итоговый заработок зависит от квалификации и опыта специалисты, региона работы и работодателя.

Наиболее заметный рост числа вакансий зафиксирован в Свердловской области, где число вакансий на платформе увеличилось в 2,6 раза (+163%) по сравнению с 2025 г. Регион остается одним из ключевых промышленных центров страны с высокой концентрацией химических и металлургических производств.

В числе лидеров по росту числа вакансий также оказались Московская и Ростовская области. В Московской области количество предложений для химиков увеличилось в 2,1 раза (+109%). В Ростовской области показатель вырос в два раза (+100%).

Мы видим, что интерес соискателей к профессии химика заметно растет: за год количество откликов увеличилось на 48%. Особенно ярко эта тенденция проявляется в регионах — например, в Татарстане число откликов выросло более чем в 2 раза (+101%), а в Краснодарском крае — на 37%. Во многом это связано с тем, что химическая промышленность остается одной из базовых отраслей экономики: здесь сохраняется устойчивый спрос на специалистов на фоне развития производства, модернизации предприятий и расширения мощностей», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

«Рост спроса на “химиков” отражает широкий рыночный процесс: сегодня химическая промышленность активно развивается, запускает новые мощности, модернизирует производства и все больше конкурирует за квалифицированных специалистов, которых не так-то быстро подготовить и допустить к самостоятельной работе. Поэтому для работодателей химической отрасли сегодня недостаточно просто открыть вакансию. Люди выбирают компании комплексно: оценивают уровень дохода, безопасность производства, возможности профессионального развития, качество управленческой среды и отношение к сотрудникам. Для отрасли это сигнал о необходимости системно работать не только над привлечением кадров, но и над их удержанием, развитием и вовлеченностью. В «ЕвроХиме» мы рассматриваем эту задачу именно в таком ключе. Последовательно работаем над улучшением условий труда, развитием руководителей, программой наставничества, а также персонализацией ценностного предложения работодателя для разных категорий сотрудников. Наша цель — создавать среду, в которой люди хотят не просто прийти на работу, а строить долгосрочную профессиональную карьеру. И рост интереса со стороны соискателей показывает, что всё больше людей связывают свое профессиональное будущее с химической отраслью», — сказал Алексей Зуев, директор по персоналу компании «ЕвроХим».



