Sitronics Group и «Эмпериум» разрабатывают проект автомобильно-пассажирских полуавтономных паромов для модернизации переправы на реке Обь в ЯНАО

Разработчик решений для судоходства Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и группа «Эмпериум» (входит в АФК «Система») ведут разработку проекта высокоавтоматизированных полуавтономных паромов для решения задач обновления флота, повышения пропускной способности, навигационного периода и безопасности перевозок в условиях Крайнего Севера. В случае реализации проекта ЯНАО может стать первым регионом в России, где речная паромная переправа будет работать с применением инновационных электрических паромов, оснащенных автономными технологиями.

Проект прорабатывается активами АФК «Система» совместно с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, где к 2030 г. прогнозируется рост пассажиропотока со 170 до 400 тыс. человек, а грузового трафика – с 300 до 380 машин за навигацию. При разработке учитываются гидрологические, климатические и эксплуатационные особенностей переправы Салехард – Лабытнанги, на которой за навигационный период от 146 до 179 дней в год выполняется около 13,8 тыс. рейсов.

«Паромная переправа имеет существенное социальное и экономическое значение для Ямало-Ненецкого автономного округа. Она обеспечивает ежедневные трудовые поездки жителей агломерации Салехард — Лабытнанги, перевозку грузов, техники и оборудования, в том числе для строительных, дорожных и нефтегазовых объектов, а также связывает аэропорт города Салехарда с железнодорожным вокзалом города Лабытнанги. Строительство и запуск четырех современных паромов позволят повысить пропускную способность и надежность переправы, обеспечить новое качество жизни населению, обновление действующего флота, повысить безопасность перевозок и устойчивость транспортного сообщения между Салехардом и Лабытнанги», – отметил эксперт Департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Юдин.

Проект предполагает создание инновационных гибридных полуавтономных судов с экипажем на борту с автоматизированными управлением и навигацией, которые могут контролироваться из центра дистанционно управления с берега. Паромы будут соответствовать классу автономности AL1 (полуавтономное судно) и рассчитаны на эксплуатацию в условиях мелкобитого льда толщиной до 20 см. Планируется, что суда с гибридной силовой установкой, включающей главный дизель-генератор 1250 кВт и систему накопления энергии 200 кВт·ч, будут развивать скорость 16 км/ч. Гибридная энергетическая установка обеспечивает экономию топлива, стабильную работу при переменных нагрузках, высокий ресурс оборудования и снижение уровня шума и вибраций.

«В случае реализации данного проекта ЯНАО может стать первым регионом в России, где речная паромная переправа будет работать с применением автономных технологий. При разработке концепции нового судна делался акцент на поставленные потенциальным эксплуатантом пожелания – экономичность, повышение автоматизации и увеличение навигационного периода. Оптимизации затрат в эксплуатации предлагается достигать не только за счет гибридной силовой установки, но и за счет технологического наполнения, в том числе автономной навигации. Автономная навигационная система, а также ряд других решений позволят повысить безопасность при тумане и в сильный ветер, которые присущи данному навигационному району. Это сделает работу паромной переправы более стабильной и предсказуемой для пользователей. Кроме того, внедрение технологии автономного судовождения позволит сократить часть операционных затрат и решить вопрос кадрового дефицита», — сказал генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин.

«Особенностью проекта парома является наличие двух аппарелей, что обеспечивает сквозную погрузку и выгрузку техники. Такое решение значительно ускоряет оборот, повышает эффективность работы переправы и позволяет более эффективно использовать судно на речных маршрутах. Конструкция корпуса оптимизирована под возможность осуществления погрузки и выгрузки при перепадах высот береговой линии и отсутствии причальных сооружений. В том числе этому способствуют аппарели, обеспечивающие угол схода до 15°. Увеличенная площадь ватерлинии улучшает остойчивость, уменьшенная парусность и специальные вырезы в фальшборте снижают снос от бокового ветра. Ледовый пояс защищает корпус от деформации при движении во льду», — отметил генеральный директор Группы «Эмпериум» Андрей Бубнов.

Вместимость парома позволит перевозить до 28 легковых автомобилей, 10 грузовых машин и 80 пассажиров с экипажем на борту из 4 человек. Пассажирские помещения будут включать закрытый отапливаемый салон, работающий с кондиционированием летом.

Автономная навигационная система (АНС) разработки Sitronics KT непрерывно анализирует и отображает радарную информацию, навигационные данные, обстановку вокруг судна, метеоусловия, курс и скорость других судов, опасные цели, глубины и техническое состояние механизмов. Система работает в условиях тумана и ограниченной видимости, используя тепловизоры и радары, предупреждает столкновения и при угрозе сближения рассчитывает и выполняет маневр расхождения по правилам МППСС-72.

Согласно обсуждаемой с регионом схеме работы рейсов паромов, капитан должен проводить анализ обстановки и загружать маршрут в автономную навигационную систему, а после передачи управления АНС самостоятельно выполняет рейсовое задание под наблюдением судоводителя, который может взять управление на себя в любой момент. Центр дистанционного управления (ЦДУ) будет осуществляет мониторинг движения судов и их технического состояния, наблюдение за общей обстановкой на переправе, связь с капитанами и управление расписанием движения.