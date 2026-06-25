«Гравитон» и NewNets модернизировали инфраструктуру государственного архива

«Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, совместно с компанией NewNets («Новые Сети Интеграция») реализовали проект по обновлению центра обработки данных государственного архива. В рамках модернизации была создана отказоустойчивая ИТ-инфраструктура на базе отечественного оборудования, полностью соответствующая требованиям российских регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Перед заказчиком стояли задачи по обновлению ЦОД, соблюдению требований контролирующих органов и реализации проекта в условиях ограниченного бюджета. Дополнительно требовалось провести полный комплекс пусконаладочных работ и обеспечить бесперебойный ввод системы в эксплуатацию.

В основе решения — серверные системы и система хранения данных «Гравитон», включая сервер «Гравитон» С2122ИВ и СХД СХ424И24БМ-БА. Оборудование соответствует требованиям ФСТЭК, ФСБ и Минцифры России и ориентировано на применение в государственных организациях.

Поставленное решение обеспечивает надежную защиту данных за счет поддержки резервирования ключевых компонентов и построения отказоустойчивых RAID-массивов, а также гарантирует стабильную работу ИТ-инфраструктуры в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Кроме того, комплекс обладает полной совместимостью с отечественными операционными системами и системами управления базами данных (СУБД), обеспечивая строгое соответствие актуальной государственной политике импортозамещения.

Специалисты NewNets выполнили инсталляцию оборудования, интеграцию в действующую инфраструктуру, пусконаладочные работы и тестирование всех узлов. Инфраструктура введена в промышленную эксплуатацию в установленные сроки и готова обеспечивать стабильную работу архива.

Реализация проекта позволила государственному архиву обеспечить соответствие требованиям 187-ФЗ и 152-ФЗ, упростить закупочные процедуры за счет использования отечественного оборудования, а также получить долгосрочную техническую поддержку на территории России.

«Для государственных организаций критически важны надежность, соответствие требованиям регуляторов и долгосрочная поддержка. В этом проекте нам удалось создать инфраструктуру, которая обеспечивает стабильную работу архива и полностью отвечает задачам импортозамещения», — сказал Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

«Перед нами стояла задача модернизировать ЦОД без остановки ключевых сервисов и в рамках ограниченного бюджета. Совместно с “Гравитон” мы реализовали решение, которое сочетает безопасность, производительность и отказоустойчивость», — сказал Антон Трянкин, руководитель подразделения компании NewNets.