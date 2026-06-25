Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

«Гравитон» и NewNets модернизировали инфраструктуру государственного архива

«Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, совместно с компанией NewNets («Новые Сети Интеграция») реализовали проект по обновлению центра обработки данных государственного архива. В рамках модернизации была создана отказоустойчивая ИТ-инфраструктура на базе отечественного оборудования, полностью соответствующая требованиям российских регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Перед заказчиком стояли задачи по обновлению ЦОД, соблюдению требований контролирующих органов и реализации проекта в условиях ограниченного бюджета. Дополнительно требовалось провести полный комплекс пусконаладочных работ и обеспечить бесперебойный ввод системы в эксплуатацию.

В основе решения — серверные системы и система хранения данных «Гравитон», включая сервер «Гравитон» С2122ИВ и СХД СХ424И24БМ-БА. Оборудование соответствует требованиям ФСТЭК, ФСБ и Минцифры России и ориентировано на применение в государственных организациях.

Поставленное решение обеспечивает надежную защиту данных за счет поддержки резервирования ключевых компонентов и построения отказоустойчивых RAID-массивов, а также гарантирует стабильную работу ИТ-инфраструктуры в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Кроме того, комплекс обладает полной совместимостью с отечественными операционными системами и системами управления базами данных (СУБД), обеспечивая строгое соответствие актуальной государственной политике импортозамещения.

Специалисты NewNets выполнили инсталляцию оборудования, интеграцию в действующую инфраструктуру, пусконаладочные работы и тестирование всех узлов. Инфраструктура введена в промышленную эксплуатацию в установленные сроки и готова обеспечивать стабильную работу архива.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Реализация проекта позволила государственному архиву обеспечить соответствие требованиям 187-ФЗ и 152-ФЗ, упростить закупочные процедуры за счет использования отечественного оборудования, а также получить долгосрочную техническую поддержку на территории России.

«Для государственных организаций критически важны надежность, соответствие требованиям регуляторов и долгосрочная поддержка. В этом проекте нам удалось создать инфраструктуру, которая обеспечивает стабильную работу архива и полностью отвечает задачам импортозамещения», — сказал Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

«Перед нами стояла задача модернизировать ЦОД без остановки ключевых сервисов и в рамках ограниченного бюджета. Совместно с “Гравитон” мы реализовали решение, которое сочетает безопасность, производительность и отказоустойчивость», — сказал Антон Трянкин, руководитель подразделения компании NewNets.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Инвестиции в центр фотошаблонов в Зеленограде превысили 31 млрд рублей. Большая часть — на иностранное оборудование

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб.

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема

Компания основателя «Рег.ру» создала собственного «убийцу» американских сервисов видеозвонков и «Яндекс Телемоста»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще