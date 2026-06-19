Проект по импортозамещению межсетевых экранов на значимых объектах централизованной ИТ-инфраструктуры атомной отрасли признан лучшим по версии CNews

Совместный проект АО «Гринатом», ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом», и АО «Инфосистемы Джет» по импортозамещению межсетевых экранов на значимых объектах централизованной корпоративной ИТ-инфраструктуры атомной отрасли стал лауреатом премии CNews «Импортозамещение года 2026» в номинации «Защита информации. Импортозамещение года».

Телекоммуникационное оборудование межсетевого экранирования обеспечивает устойчивость ИТ-инфраструктуры атомной отрасли, в том числе корпоративной сети передачи данных (КСПД), защищенного корпоративного облака (ЗКО) и внутренних сетей предприятий. Межсетевые экраны защищают сети и корпоративные системы от несанкционированного доступа, кибератак и утечек данных. Они блокируют нелегитимный сетевой трафик и разграничивают доступ в корпоративных сетях.

В рамках проекта по обновлению защищенного корпоративного облака «Росатома» специалисты «Гринатома» и «Инфосистемы Джет» заменили высокопроизводительные МСЭ иностранного производства, ранее не имевшие аналогов в России, на кластер из высокопроизводительных многофункциональных межсетевых экранов производства отечественной компании «Код Безопасности» (входит в периметр «Росатома»).

В рамках реализации проекта технические эксперты обеспечили бесшовную миграцию без простоя корпоративных информационных сервисов. Это стало возможным, в том числе, благодаря разработке собственного продукта Atom NC, позволяющего сделать миграцию конфигураций и политик контроля доступа с иностранного оборудования межсетевого экранирования на отечественное.

«Атомная отрасль одной из первых импортозаместила высокопроизводительные МСЭ на значимых объектах централизованной корпоративной ИТ-инфраструктуры. Межсетевые экраны "Континент 4" производства компании «Код Безопасности», установленные на ИТ-инфраструктуре «Росатома», полностью отвечают всем обязательным техническим требованиям по скорости обработки данных, а также требованиям по отказоустойчивости», – сказал Владимир Золотов, директор по информационным технологиям АО «Гринатом».

«Этот проект – отличный пример импортозамещения на объектах критической информационной инфраструктуры в сжатые сроки. Подобные инициативы позволяют не только уйти от иностранных решений, но и сформировать отраслевые стандарты миграции с сохранением непрерывности бизнес-процессов. Опыт атомной отрасли станет ориентиром для многих организаций, которым предстоит масштабная замена высокопроизводительных МСЭ», – отметил Юрий Варнаков, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет».

«Межсетевой экран нового поколения – это ключевой элемент системы кибербезопасности любой организации, поэтому крайне важно, чтобы устройство не только отвечало высоким техническим стандартами, но и регуляторным требованиям в части российского происхождения. Всем этим критериям соответствует "Континент 4", который производится на территории России и уже давно зарекомендовал себя как высоконадежное средство защиты – его применяют более 2000 государственных организаций России и частных компаний», – сказал Дмитрий Шатсков, коммерческий директор ООО «Код Безопасности».

Импортозамещение телекоммуникационного оборудования межсетевого экранирования проводилось в рамках выполнения указа Президента России от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России» и постановления правительства России от 14.11.2023 года № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры России на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры России».