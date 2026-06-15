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«МегаФон» усилил интернет для фермеров и пассажиров в Добринке

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в Добринке, где проживают почти 10 тыс. человек. Еще сотни пассажиров ежедневно проезжают здесь по железной дороге, которая связывает Липецк, Тамбов и Воронеж с Москвой и Санкт-Петербургом. Благодаря проведенным работам жителям и гостям Добринки доступен мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с и более уверенный прием сигнала голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы по апгрейду базовых станций прошли в нескольких локациях населенного пункта. Связисты подключили низкочастотный диапазон LTE, что обеспечило максимальную дальность действия сигнала от базовых станций и отличное проникновение сквозь толстые стены в помещения.

Кроме того, инженеры «МегаФона» провели рефарминг оборудования, оптимизировав действующую радиосеть: перенастроили параметры, скорректировали азимуты и углы наклона антенн, повысили эффективность использования частотного ресурса. Это позволило расширить зону покрытия и улучшить качество связи.

Более уверенный прием сигнала стал доступен в центре поселка, в районе детского парка, основных социальных объектов, жилых домов, железнодорожной станции и Добринского элеватора.

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«Добринский округ называют главной сельскохозяйственной житницей Липецкой области – сейчас у поставщиков зерна и сахарной свеклы горячая пора. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы фермерам было легче вести бизнес онлайн. Улучшение параметров связи почувствуют и многочисленные пассажиры — одноименная железнодорожная станция играет в Добринке роль настоящего транспортного хаба. Мы постарались завершить работы к летнему сезону, когда трафик заметно возрастает и востребованность в скоростном мобильном интернете растет», — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.

Ранее оператор улучшил покрытие сети на железнодорожной станции Дрязги в Усманском районе, трассах ЛипецкУсмань, Хлевное — Тербуны, а также прокачал связь в городе Задонске, селе Донское и в поселке Лев Толстой.

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