Разделы

Облака
|

Timeweb Cloud стал технологическим партнером высоконагруженного маркетплейса USmall

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, стал технологическим партнером USmall — маркетплейса зарубежных товаров с ассортиментом более 6 млн позиций и 12 млн вариантов. Ежедневно на ресурсах провайдера обрабатывается до 70 млн HTTP‑запросов. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud.

Маркетплейс автоматически обновляет ассортимент, цены и скидки. В основе лежит собственная ИТ-система — ядро бизнеса USmall. Актуализация выполняется в двух режимах: по расписанию и действиям посетителей, например при открытии карточек товаров. Архитектура решения — набор микросервисов с горизонтальным масштабированием.

Платформа использует Managed Kubernetes, виртуальные и выделенные серверы, базы данных.

Основной контур обработки данных развернут в Managed Kubernetes на 13 высокопроизводительных нодах. Во время пиковых нагрузок их совокупная мощность достигает 450 ядер и 1 ТБ оперативной памяти. Маркетплейс стабильно работает во время акций и распродаж.

На выделенном сервере с двумя процессорами по 32 ядра размещен оркестратор задач. USmall также использует виртуальные серверы для тестирования, а DBaaS — при разработке новых проектов. Это упрощает интеграцию с основной инфраструктурой провайдера и позволяет быстро разворачивать прототипы.

«Для нас критична отказоустойчивость: один час простоя ИТ-системы превращается в шесть часов задержки обновления каталога. Поэтому облачный провайдер должен сочетать надежную инфраструктуру с удобным интерфейсом и качественной поддержкой. Timeweb Cloud закрывает все эти вопросы», — отметил Станислав Наумов, руководитель отдела Python-разработки USmall.

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность
Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность Цифровизация

«Мы обеспечили маркетплейс стабильной инфраструктурой, быстрым масштабированием и оперативной prime-поддержкой. Ключевая ценность для USmall — self-service, который позволяет самостоятельно управлять ресурсами без привлечения DevOps-специалистов», — сказал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

За время сотрудничества Kubernetes-кластер USmall вырос в два раза, масштабирование занимает пару минут в личном кабинете. Ежедневно платформа обрабатывает 50 млн HTTP‑запросов, в период распродаж — до 70 млн.

В планах USmall развитие сотрудничества с провайдером. Например, масштабирование Kubernetes-кластера под рост нагрузки и новую версию архитектуры системы актуализации, а также запуск ИИ-направления на GPU-инфраструктуре Timeweb Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»

Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее

РТК-ЦОД запустил размещение клиентского оборудования в зоне внешних подключений «Облака КИИ»

Денис Голованов, Mango Office: Рынок унифицированных коммуникаций в России перешел в стадию зрелой конкуренции

Basis Cloud Control научилcя переносить виртуальные ЦОД между проектами разных клиентов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще