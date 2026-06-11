Timeweb Cloud стал технологическим партнером высоконагруженного маркетплейса USmall

Timeweb Cloud, облачный провайдер для бизнеса, стартапов и независимых разработчиков, стал технологическим партнером USmall — маркетплейса зарубежных товаров с ассортиментом более 6 млн позиций и 12 млн вариантов. Ежедневно на ресурсах провайдера обрабатывается до 70 млн HTTP‑запросов. Об этом CNews сообщил представитель Timeweb Cloud.

Маркетплейс автоматически обновляет ассортимент, цены и скидки. В основе лежит собственная ИТ-система — ядро бизнеса USmall. Актуализация выполняется в двух режимах: по расписанию и действиям посетителей, например при открытии карточек товаров. Архитектура решения — набор микросервисов с горизонтальным масштабированием.

Платформа использует Managed Kubernetes, виртуальные и выделенные серверы, базы данных.

Основной контур обработки данных развернут в Managed Kubernetes на 13 высокопроизводительных нодах. Во время пиковых нагрузок их совокупная мощность достигает 450 ядер и 1 ТБ оперативной памяти. Маркетплейс стабильно работает во время акций и распродаж.

На выделенном сервере с двумя процессорами по 32 ядра размещен оркестратор задач. USmall также использует виртуальные серверы для тестирования, а DBaaS — при разработке новых проектов. Это упрощает интеграцию с основной инфраструктурой провайдера и позволяет быстро разворачивать прототипы.

«Для нас критична отказоустойчивость: один час простоя ИТ-системы превращается в шесть часов задержки обновления каталога. Поэтому облачный провайдер должен сочетать надежную инфраструктуру с удобным интерфейсом и качественной поддержкой. Timeweb Cloud закрывает все эти вопросы», — отметил Станислав Наумов, руководитель отдела Python-разработки USmall.

«Мы обеспечили маркетплейс стабильной инфраструктурой, быстрым масштабированием и оперативной prime-поддержкой. Ключевая ценность для USmall — self-service, который позволяет самостоятельно управлять ресурсами без привлечения DevOps-специалистов», — сказал Сергей Наумов, CEO Timeweb Cloud.

За время сотрудничества Kubernetes-кластер USmall вырос в два раза, масштабирование занимает пару минут в личном кабинете. Ежедневно платформа обрабатывает 50 млн HTTP‑запросов, в период распродаж — до 70 млн.

В планах USmall развитие сотрудничества с провайдером. Например, масштабирование Kubernetes-кластера под рост нагрузки и новую версию архитектуры системы актуализации, а также запуск ИИ-направления на GPU-инфраструктуре Timeweb Cloud.