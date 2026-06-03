Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России на базе новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи

Билайн объявил о заключении стратегического партнерства с ООО «Атлас» и присоединении к масштабному отраслевому проекту Трансъевразийской волоконно-оптической линии TEA NEXT. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Трансъевразийская волоконно-оптическая линия связи соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем, а также береговую станцию подводных линий связи в Находке.

По соглашению с ООО «Атлас» Билайн берет в долгосрочную аренду восточный участок, проходящий через Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Это существенно повысит надежность и отказоустойчивость сети Билайн, создаст дополнительные возможности по развитию магистральной транспортной инфраструктуры, снизит издержки при ее модернизации и наращивании ее пропускной способности. Это особенно важно ввиду старения магистральных оптоволоконных линий связи в России, в частности на отдаленных восточных территориях.

Новая высокоскоростная линия связи сформирует технологическую основу для пропуска растущего внутрироссийского трафика, развития облачных сервисов и цифровых платформ, реализации партнерских проектов, а также позволит удовлетворить растущие потребности по транзиту Европа — Азия с минимальными задержками, высокой доступностью и повышенной отказоустойчивостью.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«ПАО “Вымпелком” продолжает поступательно реализовать свою стратегию, одним из ключевых направлений которой является развитие партнерств. Взаимодействие с ООО “Атлас” и участие в ключевом отраслевом проекте TEA NEXT через долгосрочную аренду новых волокон, откроет для Билайна дополнительные возможности по развитию магистральной транспортной сети, существенно повысит надежность и отказоустойчивость каналов, а также сформирует технологическую основу для дальнейшего развития и роста.

Для Билайна это не просто инфраструктурный проект, а стратегическая инвестиция в развитие собственной линии связи на восточном направлении и укрепление технологической независимости сети. Мы системно наращиваем емкость и устойчивость инфраструктуры, чтобы обеспечивать высокий уровень качества услуг и быть готовыми к растущим потребностям бизнеса, операторского сообщества и цифровой экономики в целом».

Александр Ратушный, генеральный директор ООО «Атлас»:

«В “Атласе” высоко оценивают совместную работу команд двух компаний, благодаря которой удалось сформировать основу для долгосрочного партнерства. Заключение соглашения с Билайном подтверждает востребованность современной магистральной инфраструктуры и ее ключевую роль в обеспечении устойчивого развития телекоммуникационного рынка России. Для нас подписание соглашения с Билайном является важным этапом реализации проекта TEA NEXT и свидетельством доверия со стороны одного из крупнейших операторов связи страны. Уверены, что сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры и повышению качества услуг для клиентов и бизнеса».