Разделы

Телеком
|

Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России на базе новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи

Билайн объявил о заключении стратегического партнерства с ООО «Атлас» и присоединении к масштабному отраслевому проекту Трансъевразийской волоконно-оптической линии TEA NEXT. Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

Трансъевразийская волоконно-оптическая линия связи соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем, а также береговую станцию подводных линий связи в Находке.

По соглашению с ООО «Атлас» Билайн берет в долгосрочную аренду восточный участок, проходящий через Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Это существенно повысит надежность и отказоустойчивость сети Билайн, создаст дополнительные возможности по развитию магистральной транспортной инфраструктуры, снизит издержки при ее модернизации и наращивании ее пропускной способности. Это особенно важно ввиду старения магистральных оптоволоконных линий связи в России, в частности на отдаленных восточных территориях.

Новая высокоскоростная линия связи сформирует технологическую основу для пропуска растущего внутрироссийского трафика, развития облачных сервисов и цифровых платформ, реализации партнерских проектов, а также позволит удовлетворить растущие потребности по транзиту ЕвропаАзия с минимальными задержками, высокой доступностью и повышенной отказоустойчивостью.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«ПАО “Вымпелком” продолжает поступательно реализовать свою стратегию, одним из ключевых направлений которой является развитие партнерств. Взаимодействие с ООО “Атлас” и участие в ключевом отраслевом проекте TEA NEXT через долгосрочную аренду новых волокон, откроет для Билайна дополнительные возможности по развитию магистральной транспортной сети, существенно повысит надежность и отказоустойчивость каналов, а также сформирует технологическую основу для дальнейшего развития и роста.

Для Билайна это не просто инфраструктурный проект, а стратегическая инвестиция в развитие собственной линии связи на восточном направлении и укрепление технологической независимости сети. Мы системно наращиваем емкость и устойчивость инфраструктуры, чтобы обеспечивать высокий уровень качества услуг и быть готовыми к растущим потребностям бизнеса, операторского сообщества и цифровой экономики в целом».

Александр Ратушный, генеральный директор ООО «Атлас»:

«В “Атласе” высоко оценивают совместную работу команд двух компаний, благодаря которой удалось сформировать основу для долгосрочного партнерства. Заключение соглашения с Билайном подтверждает востребованность современной магистральной инфраструктуры и ее ключевую роль в обеспечении устойчивого развития телекоммуникационного рынка России. Для нас подписание соглашения с Билайном является важным этапом реализации проекта TEA NEXT и свидетельством доверия со стороны одного из крупнейших операторов связи страны. Уверены, что сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры и повышению качества услуг для клиентов и бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Доля отечественных компонентов в российской электронике растет на 5–20% ежегодно

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

В Московском политехе создан участок сборки электронных устройств для БПЛА

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290