«Первый Бит» стал генеральным партнером компании «ЭлНетМед»

Российский интегратор бизнес-решений для здравоохранения «Первый Бит» стал генеральным партнером компании «ЭлНетМед», разработчика интеграционной платформы N3.Health и оператора по передаче данных в ЕГИСЗ от частной медицины.

Партнерство углубляет интеграцию МИС «Бит.Управление медицинским центром» с цифровыми сервисами N3.Health, а также открывает доступ клиникам, использующим систему, к решениям по обмену медицинскими данными, онлайн-записи, работе со страховыми компаниями, электронному документообороту с пациентами и партнерами от надежного разработчика.

Медицинская информационная система «Бит.Управление медицинским центром» реализовала четыре стратегические интеграции с сервисами N3.Health: электронное подписание документов (СЭП), обмен данными со страховыми компаниями (ОДСК), онлайн-запись (СЗПВ) и интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК).

Интеграция с сервисом ИЭМК обеспечивает медицинским организациям удобную и безопасную выгрузку данных в ЕГИСЗ: с детальной статистикой по отправленным документам и дополнительной валидацией СЭМД перед регистрацией в системе для минимизации ошибок.

Сервис СЗПВ упрощает запись пациентов из различных источников. СЭП обеспечивает полный цикл электронного документооборота с пациентами: договоры, информированные добровольные согласия и другие юридически значимые документы подписываются в электронном виде. Через ОДСК медицинские организации, работающие по ДМС, обмениваются документами со страховыми компаниями по защищенным каналам связи.

В настоящее время завершается пятая интеграция с сервисом обмена данными лабораторных исследований (ОДЛИ), который откроет доступ к электронному обмену заявками и результатами исследований с более чем 100 лабораториями по всей России, подключенными к платформе N3.Health.

Кроме того, в ближайших планах – внедрение сервиса телемедицинских консультаций (ТМК), что позволит клиникам использовать телемедицину в полном соответствии с требованиями законодательства: по защищенным каналам, с аутентификацией участников через ЕСИА, регистрацией протокола консультации в ЕГИСЗ и электронным подписанием ИДС.

Таким образом, медицинские организации получат расширенный набор цифровых возможностей, доступных в привычном интерфейсе МИС «Бит.Управление медицинским центром».

«Сотрудничество с N3.Health на стратегическом уровне существенно расширяет возможности нашей медицинской информационной системы. Клиенты получают доступ к современным цифровым инструментам от надежного разработчика в привычной среде МИС. Решения по электронному документообороту и обмену данными с контрагентами позволяют бесшовно встраивать новые функции в рабочие процессы клиник, снижать административную нагрузку на персонал и давать врачам больше времени на работу с пациентами. Для нас это партнерство — важный шаг в развитии цифровой медицины», – отметила Елена Попова, руководитель партнерского направления компании «Первый Бит».

«Мы высоко ценим стратегическое партнерство с компанией «Первый Бит». Для нас это не просто совместная работа, а объединение компетенций, опыта и общего взгляда на развитие цифрового здравоохранения. Благодаря тесному сотрудничеству мы усиливаем возможности по интеграции, автоматизации и внедрению в работу медицинских учреждений удобных цифровых инструментов, повышающих качество процессов на всех уровнях», – сказала Дария Вольникова, коммерческий директор «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).