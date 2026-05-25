TCL представила телевизор P8L QLED 144 Гц с высокой точностью регулировки яркости

Компания TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, представила серию телевизоров «TCL P8L Премиум QLED». Новинки сочетают высокую плавность изображения, технологии локального затемнения и насыщенную цветопередачу, обеспечивая комфортный просмотр фильмов, спортивного контента и игр.

Телевизоры серии TCL P8L построены на базе QLED-экрана с поддержкой локального затемнения, обеспечивающего более точный контроль яркости и контрастности в различных участках изображения.

Квантовые точки отвечают за насыщенную и естественную цветопередачу, а технология локального затемнения помогает глубже передавать тёмные сцены и сохранять детализацию в ярких участках кадра.

Серия поддерживает отображение 1,07 млрд цветов и цветовой охват до 93% DCI-P3, формируя яркое и детализированное изображение. Пиковая яркость достигает 450 нит, что позволяет сохранить выразительность картинки при различных сценариях просмотра.

Телевизоры серии TCL P8L поддерживают частоту обновления 144 Гц и VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG), благодаря чему динамичные сцены выглядят более плавно и чётко.

Дополнительно реализована технология MEMC 120 Гц, снижающая размытие в движении при просмотре спортивных трансляций, фильмов и другого быстрого контента.

Серия также поддерживает Dolby Vision, HDR10+, HLG и FreeSync, обеспечивая более реалистичное отображение контента и комфортный игровой процесс.

Телевизоры серии TCL P8L работают на платформе Google TV и поддерживают голосовое управление, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi, обеспечивая удобный доступ к стриминговым сервисам и подключённым устройствам.

За стабильную работу интерфейса и приложений отвечает аппаратная платформа с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Модели с диагоналями 65″, 75″, 85″ и 98″ дополнительно оснащены аудиосистемой ONKYO с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, формирующей более объёмное и насыщенное звучание.

Серия TCL P8L выполнена в минималистичном дизайне с тонкими рамками, позволяющими сосредоточить внимание на изображении.

Тонкий корпус и лаконичный внешний вид помогают телевизору органично вписываться как в современные гостиные, так и в более компактные пространства.

Телевизоры серии TCL P8L представлены в диагоналях 55″, 65″, 75″, 85″ и 98″.

Модели уже доступны для заказа. Стоимость телевизоров с диагональю 55 дюймов начинается от 64999 руб.