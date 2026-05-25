Разделы

Техника
|

TCL представила телевизор P8L QLED 144 Гц с высокой точностью регулировки яркости

Компания TCL, производитель потребительской электроники, телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, представила серию телевизоров «TCL P8L Премиум QLED». Новинки сочетают высокую плавность изображения, технологии локального затемнения и насыщенную цветопередачу, обеспечивая комфортный просмотр фильмов, спортивного контента и игр.

Телевизоры серии TCL P8L построены на базе QLED-экрана с поддержкой локального затемнения, обеспечивающего более точный контроль яркости и контрастности в различных участках изображения.

Квантовые точки отвечают за насыщенную и естественную цветопередачу, а технология локального затемнения помогает глубже передавать тёмные сцены и сохранять детализацию в ярких участках кадра.

Серия поддерживает отображение 1,07 млрд цветов и цветовой охват до 93% DCI-P3, формируя яркое и детализированное изображение. Пиковая яркость достигает 450 нит, что позволяет сохранить выразительность картинки при различных сценариях просмотра.

Телевизоры серии TCL P8L поддерживают частоту обновления 144 Гц и VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG), благодаря чему динамичные сцены выглядят более плавно и чётко.

Дополнительно реализована технология MEMC 120 Гц, снижающая размытие в движении при просмотре спортивных трансляций, фильмов и другого быстрого контента.

Серия также поддерживает Dolby Vision, HDR10+, HLG и FreeSync, обеспечивая более реалистичное отображение контента и комфортный игровой процесс.

Телевизоры серии TCL P8L работают на платформе Google TV и поддерживают голосовое управление, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi, обеспечивая удобный доступ к стриминговым сервисам и подключённым устройствам.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

За стабильную работу интерфейса и приложений отвечает аппаратная платформа с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Модели с диагоналями 65″, 75″, 85″ и 98″ дополнительно оснащены аудиосистемой ONKYO с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual:X, формирующей более объёмное и насыщенное звучание.

85p8l_lifestyle-pc.jpg

Серия TCL P8L выполнена в минималистичном дизайне с тонкими рамками, позволяющими сосредоточить внимание на изображении.

Тонкий корпус и лаконичный внешний вид помогают телевизору органично вписываться как в современные гостиные, так и в более компактные пространства.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Телевизоры серии TCL P8L представлены в диагоналях 55″, 65″, 75″, 85″ и 98″.

Модели уже доступны для заказа. Стоимость телевизоров с диагональю 55 дюймов начинается от 64999 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Новичок из Китая создал независимую видеокарту и вызвал дикий ажиотаж. Продано 30 тыс. чипов за два дня

Иван Замятин, «Инферит Безопасность»: Прилет дешевых беспилотников по дорогим объектам приводит к потере миллиардов рублей

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

Apple стащила у Samsung технологию, убивающую зрение. Ее встроят в новые MacBook

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290