Quadrium ActiveGRC + Postgres Pro: российский стек управления рисками

«Квадриум» и Postgres Professional объявляют о полной совместимости своих продуктов. Платформа интегрированного управления рисками Quadrium ActiveGRC официально работает на российской СУБД Postgres Pro Standard 16. Это готовое, сертифицированное решение для компаний, которые выбирают чтобы работать без привязки к иностранному ПО, но с той же отказоустойчивостью. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Что это дает бизнесу

Quadrium ActiveGRC — единая среда для управления операционными, финансовыми, ИТ-рисками, комплаенсом и внутренним аудитом. Продукт включен в Единый реестр российского ПО (реестровая запись №12806) и уже применяется в крупнейших банках, госкорпорациях и промышленных холдингах. Система соответствует рекомендациям Базельского комитета и ключевым положениям Банка России (716-П, 744-П, 242-П, 719-П).

Postgres Pro Standard 16.X — российская СУБД корпоративного уровня: Производительность: встроенное сжатие, интеллектуальное партиционирование и оптимизация запросов ускоряют аналитику и отчетность. Безопасность: СУБД входит в Реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК России, что позволяет использовать ее в ГИС и на объектах КИИ.

Упрощенная миграция: инструменты миграции и совместимость с процедурными расширениями, аналогичными PL/SQL, сокращают время и стоимость перехода с зарубежных СУБД. Технологический суверенитет: нативная работа с российскими ОС (Astra Linux, «Ред ОС», «Альт») и независимость от иностранных вендоров. В связке эти продукты обеспечивают стабильную, масштабируемую и готовую к соблюдению нормативных требований платформу для управления рисками — на полностью отечественном технологическом стеке

Почему выбирают Quadrium ActiveGRC

На российском рынке представлены разные подходы к автоматизации GRC-процессов. В отличие от универсальных no-code-платформ, требующих значительной настройки под отраслевую специфику, Quadrium ActiveGRC создавалась как отраслевое решение для финансового сектора и промышленности. Платформа «из коробки» содержит готовые методики оценки рисков, шаблоны отчетности для Банка России и ФНС, а также реализует модель «трех линий защиты» на уровне архитектуры. Это позволяет сократить сроки внедрения, снизить зависимость от внешних интеграторов и быстрее получить измеримый результат — особенно в условиях жестких регуляторных дедлайнов.

Соответствие нормативным требованиям

Решение помогает выполнять актуальные требования: Положения Банка России по управлению рисками (716-П, 744-П, 242-П, 719-П); 152-ФЗ «О персональных данных» и 187-ФЗ «О безопасности КИИ»; Приказ ФНС России № ЕД-7-23/518@ по налоговому мониторингу; Требования ФСТЭК к защите информации.

Геннадий Бережной, генеральный директор «Квадриум»: «Мы строили Quadrium ActiveGRC, чтобы дать бизнесу не просто замену иностранным вендорам, а реальные преимущества: видеть риски в реальном времени и быстрее реагировать на изменения. Совместимость с Postgres Pro Standard 16.x — это логичный шаг. Наши клиенты получают полностью отечественный, сертифицированный стек, который обеспечивает стабильную работу и помогает проходить проверки по 716-П и 152-ФЗ. Это переход на отечественный стек без потери функциональности в пользу качества и независимости».