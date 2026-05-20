Группа Rubytech совместно с «РТ-Техприемка» и МЭИ займется импортозамещением цифровых решений для промышленности

Группа Rubytech, компания «РТ-Техприемка» Госкорпорации Ростех и Московский энергетический институт подписали меморандум о технологическом сотрудничестве. Стороны займутся импортозамещением цифровых решений в области промышленной автоматизации, робототехники и ИИ. Цель — создать полностью отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАК) для энергетики и промышленности. Основной тестовой средой для разработок станет Национальная открытая платформа промышленной автоматизации (НППА).

Сегодня российские заводы и энергокомпании зависят от зарубежного ПО и оборудования. Соглашение призвано закрыть эти потребности. Так, «РТ-Техприемка» будет тестировать и внедрять собственные разработки, Группа Rubytech — предоставлять доверенные ПАК, а МЭИ обеспечит научную базу и вузовские испытательные площадки.

«Объединяя компетенции "РТ-Техприемки", Группы Rubytech и МЭИ, мы планируем не просто разработать набор импортозамещающих продуктов, а создать полноценную экосистему промышленной автоматизации. Ключевая задача — подтвердить через испытания на базе НППА, что российские решения готовы к внедрению на объектах критической информационной инфраструктуры. Отдельным приоритетом станет интеграция испытательных стендов в образовательные программы МЭИ — это позволит готовить молодых инженеров с практическим уклоном. Наша общая цель — сократить путь от разработки отечественных решений до их промышленного внедрения», — отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

Стороны будут развивать российские цифровые двойники и системы управления роботизированными комплексами (RMS). Отдельное внимание будет уделено технологиям предиктивного контроля качества изделий, метрологии и промышленной автоматизации. Ключевая задача — импортозамещение ИТ-решений для объектов критической информационной инфраструктуры. Меморандум также предусматривает совместную работу над отраслевыми ИИ-модулями и отечественными киберфизическими системами.

«Рынок промышленной автоматизации в России стоит на пороге стратегического выбора: компании переходят от поиска точечных замен иностранному ПО к формированию долгосрочной архитектуры на 15–20 лет вперед. Ключевой фактор успеха — не конкуренция за отдельные ниши, а создание целостной доверенной экосистемы, проверенной на реальных промышленных объектах. При этом важно соблюсти баланс: в базовой ИТ-инфраструктуре и информационной безопасности стоит опираться на существующие зрелые решения, а не изобретать их заново. А вот специализированные отраслевые продукты для энергетики, нефтегаза, машиностроения необходимо разрабатывать целенаправленно — с учетом нормативов, требований к надежности и особенностей технологических процессов каждой отрасли», — отметил генеральный директор Группы Rubytech Игорь Ведёхин.

В рамках взаимодействия «РТ-Техприемка» планирует участвовать в тестировании и развитии собственных цифровых решений для промышленности. Среди них — система прослеживаемости изделий «Антиконтрафакт», платформа РМС ТехХ 25 Про для управления парком робототехники, а также разработки в области искусственного интеллекта, метрологии и предиктивного контроля качества продукции.

Кроме того, стороны намерены развивать совместные образовательные и просветительские проекты. Созданные в рамках соглашения испытательные стенды будут интегрированы в учебные программы технических вузов. Студенты смогут работать с реальным отечественным оборудованием и ПО.

«Совместная работа позволит апробировать на базе НППА передовые технологии моделирования, ИИ и распределенных интеллектуальных энергосистем, разработанные в НИУ "МЭИ". Мы сможем интегрировать фундаментальные и прикладные разработки университета в отраслевые решения, ускоряя процесс импортозамещения критической информационной инфраструктуры. Особое внимание будет уделено опережающей подготовке кадров через запуск совместных просветительских и образовательных проектов. В итоге МЭИ не только усилит свою экспертизу в сфере промышленной автоматизации и кибербезопасности, но и внесет вклад в создание технологически независимых решений для российской энергетики», — отметил проректор по науке и инновациям НИУ «МЭИ» Иван Комаров.

Меморандум подписан сроком на три года. Соглашение предполагает дальнейшую проработку совместных проектов и технологических инициатив.

