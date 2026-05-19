CommuniGate Pro и «Безант» объявили о технологическом партнерстве

Разработчик платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro и российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности АО «Безант» официально объявили о заключении технологического партнерства. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

19 мая 2026 г. стороны подписали соглашение о технологическом партнерстве, в рамках которого компания «Безант» выступает разработчиком специализированного мигратора электронных почтовых систем. Новое решение позволит заказчикам обеспечить быстрый, безопасный и бесшовный переход c зарубежных почтовых платформ на российскую экосистему CommuniGate Pro, сохраняя целостность переносимых данных и непрерывность бизнес-процессов заказчиков на этапе миграции.

CommuniGate Pro предлагает рынку единую платформу для корпоративных коммуникаций, объединяющую надежную почтовую инфраструктуру, календари, инструменты совместной работы, телефонию и контакт-центр. Платформа работает на рынке более 27 лет, используется в более чем 50 странах мира. Решение характеризуется минимальными требованиями к вычислительной инфраструктуре, включено в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК, что критически важно для госзаказчиков и объектов КИИ.

Разрабатываемый АО «Безант» в рамках технологического партнерства с CommuniGate Pro программный комплекс «Мигратор электронных почтовых систем» позволит решить все перечисленные задачи и кратно ускорить темпы переноса почтовых сообщений, календарных событий, задач, адресных книг, учётных записей и групп рассылок из исходной иностранной почтовой системы в целевую систему CommuniGate Pro.

Масштабные длительные проекты миграции приводят к необходимости одновременного использования заказчиками иностранного и российского почтовых серверов в одном периметре организации. Это, в свою очередь, способствует появлению коллизий, когда одна часть сотрудников уже использует российский почтовый сервер, а другая часть продолжает обслуживаться прежней исходной системой. В этом случае из-за несовершенства типовых opensource-инструментов миграции, часть обновляемых данных может оставаться в пределах только одного сервера, лишая пользователей другого сервера обновления информации. Особенно остро это наблюдается, например, в календарных событиях, когда в процессе миграции, пользователи одного сервера не могут получить информацию о внесенных изменениях и актуальных статусах занятости в календарях пользователей другого сервера. Технологическое партнерство CommuniGate Pro и АО «Безант» полностью устраняют данную проблему, обеспечивая полноценную двухстороннюю синхронизацию календарей почтовых систем в режиме сосуществования. Применение ПК «Мигратор ЭПС» обеспечивает однородность данных в исходной и целевой почтовых системах в процессе миграции.

Решение АО «Безант» будет доступно для всей партнёрской сети CommuniGate Pro.

Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro: «Перед российскими организациями сегодня остро стоит задача безопасного и бесшовного перехода на отечественные ИТ-решения. Сотрудничество с "Безант" в разработке профессионального мигратора значительно ускорит этот процесс. Мы получим инструмент, который позволит переводить заказчиков с любым количеством пользователей с зарубежных почтовых систем на нашу платформу в короткие сроки, сохраняя целостность данных и не прерывая их бизнес-процессы».

Дмитрий Хромов, генеральный директор АО «Безант»: «Благодаря экспертным знаниям почтовых систем и практическому опыту их миграции, мы совместно с профессиональной командой CommuniGate Pro можем предложить рынку решение, сочетающее высокую скорость переноса данных и обеспечение их сохранности, при соблюдении непрерывности бизнес-процессов. ПК «Мигратор ЭПС» для CommuniGate Pro станет не просто техническим инструментом, а полноценным сервисом, который в адекватные сроки выполнит всю "черновую" работу по переносу и обеспечит заказчику готовую к работе почтовую инфраструктуру на российской платформе».

Сотрудничество обусловлено растущим спросом на импортозамещение в корпоративном сегменте. Так, по оценкам АРПП «Отечественный софт» по итогам 2025 г. около 40-45% субъектов КИИ уже перешли на российские программные продукты. Совместное решение двух вендоров закрывает ключевую проблему таких проектов – длительные сроки перехода.

Новое решение ПК «Мигратор ЭПС» в несколько раз сокращает этот цикл, что снижает операционные риски, исключает простои сотрудников и позволяет организациям оперативно перейти под защиту сертифицированной российской инфраструктуры без потери данных и привычной функциональности.