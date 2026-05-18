Служба каталогов Multidirectory совместима и стабильно работает с виртуализацией zVirt

«Мультифактор» и Orion soft объявляют об успешном завершении тестирования собственных продуктов и подтверждают совместимость службы каталогов Multidirectory с российской системой виртуализации zVirt. Объединение этих решений открывает новые возможности для корпоративных заказчиков, которые используют виртуализированные инфраструктуры, и повышает уровень безопасности и отказоустойчивости. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

В рамках технологической интеграции оформлен сертификат совместимости.

Multidirectory — российская служба каталогов с ядром собственной разработки для бесшовного перехода с Microsoft Active Directory. Решение имеет гибкие настройки сетевых политик безопасности, поддержку двухфакторной аутентификации и другие полезные функции для управления ИТ-инфраструктурой. В реестре российского ПО под № 28333.

zVirt — защищенная платформа виртуализации серверов, дисков и сетей. Решение обладает инсталляционной базой из более чем 19100 хостов и базой из более чем 700 заказчиков. В zVirt реализованы уникальные для российского рынка функции, в том числе управляемые программные сети SDN (аналог отдельного продукта VMware NSX) и поддержка программно-определяемого хранилища SDS.

Совместимость реализована на уровне стандартных протоколов и программного интерфейса приложений (API), что обеспечивает бесшовную интеграцию без необходимости доработки существующих систем. Поддерживаются все ключевые функции zVirt, включая управление виртуальными машинами, кластерами и сетевыми настройками.

Основные преимущества совместимости

Централизованное управление. Администраторы получают единый инструмент для управления пользователями, правами доступа и политиками безопасности как в физических, так и в виртуальных средах.

Повышенная безопасность. Совместимость обеспечивает строгий контроль доступа к виртуальным машинам и инфраструктуре zVirt, что особенно важно для организаций с высокими требованиями к защите данных.

Гибкость и масштабируемость. Совместимость позволяет масштабировать ИТ-инфраструктуру, добавлять новые виртуальные рабочие места и сервисы, сохраняя при этом централизованное управление.

Соответствие требованиям регуляторов. Использование отечественных решений Multidirectory и zVirt отвечает требованиям закона об импортозамещении.

«Мы видим растущий спрос на комплексные отечественные решения для построения защищенных корпоративных ИТ-инфраструктур. Совместимость Multidirectory с zVirt — это ответ на запросы рынка. Теперь наши заказчики могут строить полностью российские виртуализированные среды с централизованным управлением и высоким уровнем безопасности», — отметил Дмитрий Макаров, руководитель продукта Multidirectory.

«В Enterprise-инфраструктурах вследствие поэтапного импортозамещения часто сосуществуют несколько служб каталогов одновременно. Виртуализация должна одинаково стабильно и предсказуемо работать с любым каталогом, который заказчик уже выбрал для управления доступами. Нам важно расширять лист совместимостей с решениями этого класса. Сотрудничество с Multidirectory как с одним из ведущих продуктов в этом сегменте помогает обеспечить рынку более широкие возможности для внедрения российского ПО», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.