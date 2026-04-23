«ВинЛаб» и «Яндекс» займутся развитием цифровых решений для ретейлера

«ВинЛаб» и «Яндекс» объявляют о стратегическом партнерстве и совместном развитии решений, а также внедрении технологий для широкого спектра задач: от повышения качества клиентского опыта до роста эффективности бизнеса в сфере ретейла.

Компании договорились о долгосрочном сотрудничестве. В числе ключевых технологических направлений — искусственный интеллект, электронная коммерция и аналитика данных. Развитием цифровых решений со стороны «Яндекс» займется Yandex B2B Tech, подразделение, которое создает технологии для корпоративного сектора. Партнерство открывает «ВинЛаб» доступ к технологиям и экспертизе «Яндекса» — от данных и аналитики до цифровых инструментов, которые помогают лучше понимать потребности клиентов, повышать качество сервиса и оптимизировать процессы в рознице. Для Yandex B2B Tech это партнерство становится следующим шагом в работе со специализированной розницей — возможностью масштабировать накопленную экспертизу и протестировать новые сценарии использования сервисов на базе развитой розничной сети.

На первом этапе компании сосредоточатся на запуске цифровых решений в сфере электронной коммерции и финтеха. Внедряемые ИИ-сервисы помогают увеличивать продажи и повышать операционную эффективность бизнеса. Для этого будут тестироваться решения для персонализации покупок, анализа поведения клиентов, прогнозирования спроса и маркетинговой аналитики, а также дальнейшего развития платежей и платформы e-commerce. Новые цифровые сервисы будут доступны для более чем 10 млн лояльных клиентов во всех магазинах сети.

Генеральный директор «ВинЛаб» Сергей Виноградов: «Сотрудничество с «Яндекс» позволит опереться на уже созданную технологическую инфраструктуру и экспертизу в области больших данных, персонализации и финтех сервисов. Это дает нам возможность укрепить лидерство в сфере онлайн-продаж в своем сегменте, улучшить клиентский опыт и повысить операционную эффективность за счет лучшего управления ассортиментом, ценообразованием и маркетинговыми расходами на основе данных. Мы рассматриваем это партнерство как возможность предложить клиентам и партнерам еще более удобный и позитивный опыт от взаимодействия с нашей сетью, что позволит повысить лояльность и как результат, станет драйвером роста выручки и маржинальности в среднесрочной перспективе».

Операционный директор Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) Александр Черников: «Партнерство между технологическими игроками и представителями отраслей — естественный катализатор практического применения технологий и появления принципиально новых продуктов. Для Yandex B2B Tech опыт реализации проектов для “ВинЛаб” позволит быстрее масштабировать технологии, усиливать продуктовую экспертизу и формировать стандарты применения генеративного ИИ, аналитики данных и других технологий для других участников этого высококонкурентного рынка».

«ВинЛаб» последовательно цифровизирует свои процессы с помощью технологий Yandex B2B Tech: ранее Novabev Group, в которую входит сеть, внедрила роботов-инвентаризаторов «Яндекс Роботикс» в крупнейшем распределительном центре в Москве. Роботы автономно перемещаются между стеллажами, сканируют товары и передают данные в систему управления складом, что позволяет автоматически сверять остатки и оперативно выявлять расхождения. В результате скорость инвентаризации одной аллеи выросла в 60 раз — с часов до минут, повысилась точность учета, а сотрудники были освобождены от части рутинных и потенциально небезопасных операций.