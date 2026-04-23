Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт»

В рамках годового общего собрания АРПП «Отечественный софт» разработчики российского ПО, представители профильных министерств и эксперты отрасли подвели итоги работы объединения за 2025 г. и определили направления дальнейшего развития Ассоциации. По единогласному решению членов АРПП на должность исполнительного директора ассоциации был переизбран Ренат Лашин, а Наталья Касперская переизбрана председателем правления Ассоциации. Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт» и руководителем Комитета по цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Игорь Кириченко возглавляет комитет по цифровой трансформации АРПП «Отечественный софт» с момента его основания в 2021 г. Среди ключевых направлений работы комитета в 2026 г. - взаимодействие с государством в сфере разработки и реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», развитие платформы «Гостех», вопросы налогообложения и инвестиции в ИТ-отрасль, развитие искусственного интеллекта. Кроме того, члены комитета планируют уделить внимание внутренней трансформации вендоров, активности инсорсинговых компаний, вопросам безопасной разработки и потребителям КИИ.

Помимо работы в качестве руководителя комитета по цифровой трансформации АРПП, Игорь Кириченко входит в экспертный совет по программному обеспечению Министерства по цифровому развитию, связи и массовых коммуникаций России, в состав рабочей группы «Цифровые технологии» при АНО «Цифровая экономика». Эксперт Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), а также Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации (ВШГУ РАНХиГС). Член редколлегии и соавтор первого в России «Учебника 4CDTO». Постоянный лектор на программах «Digital Shift» и «Chief Product Officer» в Школе управления Сколково и «CEO 2.0» в Академии АНД, приглашенный лектор в ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, а также в корпоративных университетах крупнейших компаний.

В мае 2023 г. Игорь Кириченко был удостоен благодарности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России «за заслуги в развитии и продвижении информационно-коммуникационных технологий, обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения в сфере информационных технологий». В апреле 2024 г. награжден Почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России «за заслуги в развитии и продвижении информационно-коммуникационных технологий, обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения в сфере информационных технологий».