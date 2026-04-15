«Корус Консалтинг» за три месяца перевел более 3500 сотрудников группы «Эталон» на HRM-платформу K-Team

Финансово-строительная группа «Эталон» завершила первый этап digital-трансформации HR-процессов, внедрив HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Проект, реализованный совместно с ГК «Корус Консалтинг» за три месяца, заложил основу для создания и развития единого цифрового пространства с планируемым охватом до 4500 пользователей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Компания столкнулась с типичной для непрерывно растущего бизнеса проблемой – прошлый корпоративный портал со временем превратился в неповоротливую «витрину». Фактически система использовалась только как справочник – для хранения документов, контактов и ссылок на сервисы, а не как удобное цифровое пространство для коммуникаций, обмена опытом и HR-процессов.

В данной ситуации нужна была не просто замена устаревшей системы, а принципиально новая цифровая HR-среда – гибкая, масштабируемая, которая могла бы объединить все HR-процессы и стать единым цифровым пространством для большой распределенной команды. При этом запустить систему требовалось быстро, а масштабировать – без огромных затрат на кастомизацию.

В процессе работы над дорожной картой командой проекта было принято решение не разрабатывать портал «с нуля» из-за больших сроков и значительных затрат, а выбрать готовую HRM-платформу K-Team HRM, реализованную на базе «Битрикс24». Открытый исходный код, гибкость настроек и возможность поэтапного развития позволили отказаться от долгого проектирования системы. Вместе с командой «Корус Консалтинг» компания сфокусировалась на MVP-подходе.

Еще до старта проекта эксперты опросили сотрудников и провели интервью со стейкхолдерами, чтобы уточнить все требования, а также подготовили техническое задание для адаптации HRM K-Team к уникальным бизнес-процессам компании. После этого платформу развернули на серверах заказчика, и уже через три месяца новый портал заработал.

Портал выполнен в корпоративном стиле. Для главной страницы администраторы задали единые настройки – интерфейс позволяет быстро найти любую информацию и перейти в другие сервисы компании.

Критически важным стало сохранение ценных данных – с помощью реестра контента проектная команда перенесла на новую платформу все необходимые материалы, упорядочила документы, усилили модуль «База знаний» и фильтры поиска. Кроме того, специалисты настроили интеграции с «1С» и Active Directory, обеспечивающие актуальность организационной структуры и данных о сотрудниках.

Особое внимание уделили новым виджетам – «Проекты» и «Продажи», которые в режиме реального времени отражают ключевые изменения в компании по этим направлениям прямо на главной странице. В связи с тем, что в компании есть распределенные команды, наибольшую популярность у сотрудников завоевал раздел «Организационная структура», откуда в один клик можно перейти в профиль коллеги из другого подразделения, посмотреть его контакты, компетенции и интересы. Сразу после запуска в декабре 2025 г. девелопер реализовал внутренний HR-проект «Герои года», в котором отметил лучших сотрудников, разместив их фотографии в специальном разделе на портале.

Также коллеги получили возможность поздравлять друг друга с днем рождения напрямую из виджета на главной странице. В компании появились единая база документов с фильтрацией, виджет «Сервисы» и страницы «О компании», «Новичку» и «Руководителю». В новостной ленте с открытой статистикой просмотров публикуются рейтинги, корпоративные новости. При этом редакторы и администраторы могут отслеживать, какие материалы действительно интересны сотрудникам.

Чтобы привлечь внимание коллег к запуску портала и провести переход на новую систему максимально комфортно для всех, сделали несколько рассылок и провели вебинар, на котором руководитель проекта от «Эталон» отвечал на вопросы коллег и собирал обратную связь о том, каким развитие нового портала видят сотрудники компании. Оставить отзыв можно было и по-другому – через специальную страницу на портале, отправив письмо на выделенную почту, по кнопке для быстрой связи.

«Мы изначально смотрели на этот проект шире, чем просто на внедрение нового портала. Для нас это про создание единой цифровой среды, в которой сотрудник взаимодействует с компанией на всех этапах — от адаптации до развития и оценки результатов. Уже сейчас мы видим, как растет прозрачность процессов и вовлеченность сотрудников. Следующий шаг — на базе платформы выстроить целостную систему управления эффективностью и обучением, которая задаст единые подходы и повысит качество работы с персоналом», — сказала Валерия Иевлева, вице-президент по управлению персоналом и общим вопросам группы «Эталон».

«Сегодня порталом пользуются более 3500 сотрудников, и в дальнейшем мы будем развивать комплексную HRM-систему. Раньше, по большей части, мы воспринимали корпоративный портал как справочник, но теперь это живая цифровая среда, где сотрудники могут узнать о жизни компании, получить актуальную информацию, посмотреть на успехи коллег. Мы увидели, как меняется вовлеченность, когда инструмент действительно удобен. Наш главный приоритет на 2026 г. – запуск модуля управления по целям и KPI, который сейчас критически важен в масштабах большой компании. Также в планах – запуск модуля обучения, графика отпусков и маркетплейса для сотрудников», – отметил Владимир Османкин, директор департамента подбора и обучения персонала группы «Эталон».

«Проект с группой “Эталон” – яркий пример того, как отказ от долгого составления техзадания в пользу старта с MVP готового продукта дает быстрый и измеримый результат. Мы не просто перенесли старую функциональность на новую платформу, а создали пространство, которое люди начали использовать с интересом. Это и есть главный эффект – когда сотрудники сами хотят быть в системе и приходят с идеями, что еще можно автоматизировать», – сказал Александр Невинчанный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».