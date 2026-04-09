Подтверждена совместимость персональных компьютеров «Гравитон» с «АльтерОС»

Компании «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, и «Алми Партнер», производитель общесистемного и прикладного ПО, объявили об успешном завершении комплексного тестирования ПК «Гравитон» моделей Д52И и Д32И с операционной системы «АльтерОС».

Результаты испытаний подтвердили полную совместимость решений и корректную работу в единой инфраструктуре, что существенно упрощает создание рабочих мест для госорганов и бизнеса. Заказчики получают готовые комплекты оборудования и ПО с долгосрочной поддержкой. Это ускоряет цифровизацию и снижает риски.

Реестровые персональные компьютеры «Гравитон» Д32И и Д52И на базе материнской платы «Инга» выполнены в корпусах SFF и Mini-Tower соответственно. Обе модели поддерживают процессоры Intel Core 12/13/14 поколений, память DDR4, SSD M.2, до 4 SATA-накопителей, а также широкий набор современных интерфейсов и слотов расширения. Обе модели могут поставляться с российскими ОС и оснащаются российским BIOS «Гравитон», внесенным в реестр Минцифры России.

Модель Д32И ориентирована на создание универсальных рабочих мест в организациях любого масштаба и отличается гибкостью конфигурации. Для модели опционально доступны оптический привод, датчик вскрытия, механический или электромагнитный замок для защиты внутренних компонентов от несанкционированного доступа. Модель Д52И — решение в классическом форм-факторе с поддержкой современных процессоров, рассчитанное на длительный срок актуальности, а качество изготовления обеспечит функционирование на протяжении всего срока времени эксплуатации.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает широкий набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

«ПК "Гравитон" Д32И и Д52И созданы для реальных задач: они поддерживают новейшие процессоры Intel 14 поколения, широкий набор интерфейсов и опции защиты вроде датчиков вскрытия и замков. Полная совместимость с "АльтерОС" позволяет клиентам оперативно развертывать реестровые системы без тестов и рисков. В условиях роста требований к безопасности это решение подходит организациям из госсектора, банкам и промышленным компаниям для масштабирования и переоснащения своих парков техники», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

«Совместимость "АльтерОС" с ПК "Гравитон" Д32И и Д52И дает заказчикам готовое, проверенное решение для массового оснащения рабочих мест. Гибкие конфигурации под любые задачи и российский BIOS обеспечивают безопасность и соответствие всем требованиям. Мы видим спрос на такие комплекты не только в типовых офисах, но и в критической инфраструктуре», — отметил Станислав Орлов, технический директор «Алми Партнер».