DataSpace и «Ред Софт» объявили о партнерстве

Российская операционная система «Ред ОС» стала доступна в облачной инфраструктуре DataSpace Cloud. Теперь клиенты провайдера могут развернуть российскую операционную систему по модели подписки и использовать ее для построения независимой ИТ-инфраструктуры.

Интеграция «Ред ОС» в облачную платформу DataSpace Cloud расширяет сценарии использования операционной системы. Компании могут быстро запускать виртуальные машины на базе «Ред ОС», масштабировать ресурсы по мере роста нагрузки и выстраивать гибридную архитектуру с сочетанием облачной и локальной ИТ-инфраструктуры.

Использование облачной модели помогает бизнесу оптимизировать затраты на ИТ. Заказчики оплачивают только используемые ресурсы и не несут расходов на обслуживание физической инфраструктуры. Облачная платформа также обеспечивает высокую доступность сервисов, отказоустойчивость и гибкость при изменении нагрузок.

Пользователям облака доступна операционная система «Ред ОС 8 Сервер» редакций «Стандартная» и «Сертифицированная». Сертифицированная редакция может использоваться в ИТ-инфраструктурах с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«Ред ОС Сервер» — российская операционная система семейства Linux, предназначенная для работы корпоративных сервисов, приложений и систем хранения данных. Решение позволяет поддерживать устойчивую работу серверных систем.

Клиенты DataSpace могут развернуть готовые образы «Ред ОС» за несколько минут. Облачный провайдер берет на себя обновления системы, техподдержку и обеспечивает соответствие требованиям российского законодательства.

«Ред ОС» включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры России и сертифицирована ФСТЭК России. Это позволяет использовать операционную систему в государственных информационных системах, корпоративных инфраструктурах и организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности.

«Мы хотим, чтобы российский бизнес мог использовать не просто доступные, но и технологически независимые облачные решения. Благодаря партнерству с «Ред Софт» мы добавляем в наш каталог надежные отечественные продукты. Это значит, что наши клиенты могут использовать безопасное и полностью легальное программное обеспечение. И могут развертывать необходимые ИТ-решения в нашем облаке быстро, гибко, без крупных первоначальных вложений и с полным соблюдением требований регуляторов», — отметил директор направления продаж облачных сервисов DataSpace Александр Чистяков.

«Сотрудничество с DataSpace расширяет возможности заказчиков при выборе отечественного программного обеспечения. Облачная модель позволяет протестировать операционную систему Ред ОС и оценить ее в работе без дополнительных затрат. Это может быть интересно и коммерческим компаниям, которые пользуются облаками для своей ИТ-инфраструктуры», — сказал руководитель отдела по работе с партнерами «Ред Софт» Андрей Свиридов.

Партнерство компаний направлено на расширение доступности российских инфраструктурных решений для бизнеса разного масштаба.

