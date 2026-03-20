Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства весной 2026 года

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, представили результаты Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в I квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В первую тройку вошли Республика Татарстан (один из постоянных лидеров рейтинга более двух лет), Республика Башкортостан и Амурская область. Методология рейтинга учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона.

Лидеры рейтинга

1. Республика Татарстан (87,4 балла) сохранила лидерство, демонстрируя устойчивость и сбалансированность рынка труда. Регион находится в тройке лидеров по перспективности трудоустройства уже второй год подряд. Рынок труда республики отличает выгодное для соискателей соотношение доходов и расходов: медианная зарплата (80 тыс. руб.) в несколько раз превышает прожиточный минимум (16 тыс. руб.). Низкий уровень безработицы (1,7%) и тот факт, что подавляющее большинство жителей предпочитают строить карьеру в родном регионе, подчеркивают его высокую привлекательность и стабильность, готовность уехать из региона ради новой работы выражают лишь 11,9% местных соискателей.

2. Республика Башкортостан (84,3 балла) поднялась на второе место, во многом благодаря сумме факторов. Так, в регионе достаточно низкая доля соискателей готовых покинуть его ради новой работы (10,8%, что даже ниже, чем в Татарстане) и достаточно низкий уровень безработицы 1,5%, при этом уровень конкуренции чуть выше, чем в лидера рейтинга 11 резюме на вакансию.

3. Амурская область (83,7 балла) замкнула тройку лидеров, оставшись также на третьем месте в рейтинге начиная с середины 2025 года. Ключевыми факторами успеха стали рекордно низкий уровень безработицы (1,3%) и достойный уровень медианного дохода (98 тыс. руб.), и низкий уровень конкуренции (6,8 резюме на вакансию).

В топ самых перспективных для трудоустройства регионов по итогам 1 квартала 2026 г. также вошли регионы Севера. Так, ЯНАО – на 4 месте, с суммарным баллом 81,4, где предлагают достаточно высокий доход (более 166 тыс. в медиане), но при этом в регионе высокая доля желающих переехать ради новой работы (17% соискателей).

«Столичные регионы также оказались в начале рейтинга: Санкт-Петербург опередил Москву, заняв 8 место в рейтинге, Москва – на 11 месте. При этом по сравнению с показателями конца прошлого года данные регионы демонстрируют хорошую динамику, поднявшись с 31 места (для Москву) и с 23 места (для Санкт-Петербурга). Улучшение позиций столичных регионов в рейтинге перспективности трудоустройства связано в первую очередь с двумя ключевыми факторами. Во-первых, уровень безработицы в столицах остался стабильно низким (0,8% и 1,5%), в то время как у их прямых конкурентов из топ-10 прошлого года, например, Забайкальского края, входившего в топ-3, этот показатель значительно вырос. Во-вторых, в бывших регионах-лидерах медленно, но, верно, растет доля жителей, готовых уехать ради работы. Так, даже в регионе-лидере Татарстане этот рост составляет +5п.п. с 7% до 12%. Тогда как миграционные настроения в Москве и Петербурге остались на прежнем умеренном уровне, что сделало столичные рынки труда более стабильными на общем фоне», - отметила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Анализ тенденций

Одни из самых высоких показателей по доле желающих покинуть родной регион ради новой работы демонстрируют Московская (36,1%) и Ленинградская области (34%). Аналитики hh.ru связывают это с близостью регионов к столичным центрам, где сосредоточено большое количество рабочих площадок и готовностью соискателей не только ежедневно ездить на работу в город, но и желанием сменить постоянное место жительства для облегчения условий труда и меньших временных затрат на дорогу.

Перспективность трудоустройства регионов также полезно измерять и по линии отзывов людей, работающих в данных регионах. Так, аналитики сервиса Dream Job, входящего в состав hh.ru, отмечают, что наивысшие оценки условий для профессионального роста приходятся на регионы с выраженной экономической специализацией. В частности, местными соискателями высоко оценивается Краснодарский край, который получил 4,1 балла из 5 на сайте Dream Job. В данном случае Краснодарский край готовы рекомендовать в качестве места работы и работодателей региона сразу 86% местных жителей. В данном регионе ключевым драйвером выступает сфера гостеприимства и общепита. Следом идет Костромская область (4 балла из 5, также его рекомендуют как место для работы 81% пользователей, оставивших отзывы о работодателях из Костромской области. Данный регион наравне с Астраханской областью (4 балла и 83% рекомендаций) имеет выраженные позиции в финансовом секторе и ИТ. Астраханская область в свою очередь отличается развитой логистикой, ВЭД и финансовыми услугами, что также влияет на восприятие ее как региона, куда можно переехать и работать.

Высокий карьерный потенциал также демонстрирует Республика Татарстан, она получила 3,9 балла и 78% местных соискателей готовых рекомендовать локальных работодателей. Этому способствует диверсифицированная экономика с развитыми ИТ-кластером, финансовым и строительным направлениями. Свердловская и Новосибирская области немного уступают с показателями 3,8 (76% рекомендаций) и 3,7 (75% рекомендаций) соответственно.

Как показывают данные Dream Job, сильный HR-бренд региона строится на его экономическом профиле: ключевая отрасль создает среду, привлекательную для трудоустройства.