«Хи-Квадрат» первой в России протестировала новейший российский процессор «Иртыш C632»

Компания «Хи-Квадрат» первой в России провела производственные испытания нового отечественного серверного процессора «Иртыш C632». Для тестирования использовалась платформа для быстрой разработки бизнес-приложений Xsquare. Результаты подтвердили готовность «Иртыша» к работе с корпоративными системами. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Испытания выполнялись на стенде, программная часть которого включала российскую операционную систему «Альт Сервер 10», систему управления базами данных PostgreSQL версии 17 и платформу Xsquare версии 6.3. Задачей тестирования стала проверка работоспособности платформы в условиях высокой нагрузки – при одновременной работе более 20 тыс. пользователей и до 20 тыс. активных сессий.

Результаты показали, что время отклика для одной пользовательской сессии составило 10-20 миллисекунд. Отклик – это интервал от момента, когда пользователь выполняет действие в интерфейсе, до момента получения данных с сервера для визуализации на экране. Фактически система обрабатывает запросы без заметной для человека задержки. Например, при генерации отчета пользователь получит готовые данные без ожидания – результат отобразится мгновенно.

Нагрузочные испытания проводились в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации. Они продемонстрировали пропускную способность 2000 запросов в секунду на единицу серверного оборудования. Такой результат был достигнут в том числе за счет нативного функционирования платформы Xsquare на архитектуре LoongArch (она составляет основу процессоров «Иртыш»). Благодаря этому не требуются промежуточные слои трансляции и виртуализации, а значит – экономятся вычислительные ресурсы.

Серверный процессор «Иртыш C632» построен на архитектуре LoongАrch. Он предназначен для критически важных задач, где необходима надежность, ценовая и производственная доступность. Процессор может применяться в дата-центрах, государственном секторе и силовых структурах, банках и финансах, промышленности и энергетике. В конце 2025 г. «Хи-Квадрат» верифицировал работу платформы Xsquare с процессором Loongson 3A6000. Поскольку «Иртыш» разработан на той же технологической базе и использует архитектуру LoongArch, переход на российский процессор не потребовал существенных доработок платформы.

«Выход серверного процессора «Иртыш C632» открывает новые возможности для отечественной ИТ-индустрии. Мы на протяжении нескольких лет работаем с процессорами архитектуры LoongArch, на которой построен «Иртыш», и каждое тестирование подтверждает готовность Xsquare к промышленной эксплуатации. Теперь любая российская компания может выстроить целостный доверенный стек – от уровня процессора до бизнес-приложений. Организации получают возможность мигрировать свои информационные системы на отечественную технологическую базу, сохранив при этом требуемый уровень производительности. Это важный шаг к созданию полностью автономной цифровой инфраструктуры, где аппаратная платформа и программное обеспечение работают как единое целое. Кроме того, мы с нетерпением ждем выхода нового процессора «Иртыш С664», который по своей производительности сопоставим с зарубежными Intel Xeon Platinum 8380 и AMD Zen 3», – сказал Константин Ващенков, технический директор компании «Хи-Квадрат», создателя платформы быстрой разработки Xsquare.