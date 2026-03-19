Разделы

Техника Импортонезависимость
|

«Хи-Квадрат» первой в России протестировала новейший российский процессор «Иртыш C632»

Компания «Хи-Квадрат» первой в России провела производственные испытания нового отечественного серверного процессора «Иртыш C632». Для тестирования использовалась платформа для быстрой разработки бизнес-приложений Xsquare. Результаты подтвердили готовность «Иртыша» к работе с корпоративными системами. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Испытания выполнялись на стенде, программная часть которого включала российскую операционную систему «Альт Сервер 10», систему управления базами данных PostgreSQL версии 17 и платформу Xsquare версии 6.3. Задачей тестирования стала проверка работоспособности платформы в условиях высокой нагрузки – при одновременной работе более 20 тыс. пользователей и до 20 тыс. активных сессий.

Результаты показали, что время отклика для одной пользовательской сессии составило 10-20 миллисекунд. Отклик – это интервал от момента, когда пользователь выполняет действие в интерфейсе, до момента получения данных с сервера для визуализации на экране. Фактически система обрабатывает запросы без заметной для человека задержки. Например, при генерации отчета пользователь получит готовые данные без ожидания – результат отобразится мгновенно.

Нагрузочные испытания проводились в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации. Они продемонстрировали пропускную способность 2000 запросов в секунду на единицу серверного оборудования. Такой результат был достигнут в том числе за счет нативного функционирования платформы Xsquare на архитектуре LoongArch (она составляет основу процессоров «Иртыш»). Благодаря этому не требуются промежуточные слои трансляции и виртуализации, а значит – экономятся вычислительные ресурсы.

Серверный процессор «Иртыш C632» построен на архитектуре LoongАrch. Он предназначен для критически важных задач, где необходима надежность, ценовая и производственная доступность. Процессор может применяться в дата-центрах, государственном секторе и силовых структурах, банках и финансах, промышленности и энергетике. В конце 2025 г. «Хи-Квадрат» верифицировал работу платформы Xsquare с процессором Loongson 3A6000. Поскольку «Иртыш» разработан на той же технологической базе и использует архитектуру LoongArch, переход на российский процессор не потребовал существенных доработок платформы.

«Выход серверного процессора «Иртыш C632» открывает новые возможности для отечественной ИТ-индустрии. Мы на протяжении нескольких лет работаем с процессорами архитектуры LoongArch, на которой построен «Иртыш», и каждое тестирование подтверждает готовность Xsquare к промышленной эксплуатации. Теперь любая российская компания может выстроить целостный доверенный стек – от уровня процессора до бизнес-приложений. Организации получают возможность мигрировать свои информационные системы на отечественную технологическую базу, сохранив при этом требуемый уровень производительности. Это важный шаг к созданию полностью автономной цифровой инфраструктуры, где аппаратная платформа и программное обеспечение работают как единое целое. Кроме того, мы с нетерпением ждем выхода нового процессора «Иртыш С664», который по своей производительности сопоставим с зарубежными Intel Xeon Platinum 8380 и AMD Zen 3», – сказал Константин Ващенков, технический директор компании «Хи-Квадрат», создателя платформы быстрой разработки Xsquare.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Показать еще

Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/