«Авито Работа» и «Авито Услуги»: работодатели чаще предлагают обучение для новых профессий — спрос на вакансии с обучением вырос зимой 2026 года

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Услуг» проанализировали вакансии с возможностью обучения от работодателя по итогам зимы 2026 г., а также спрос на образовательные услуги в сфере профессиональной подготовки. Интерес и к новым специальностям, и к обучению усилился на фоне новости о том, что ряд современных профессий — например, в сфере услуг, digital-коммуникаций и креативных индустрий — получил официальное закрепление в профессиональных перечнях. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», в период с декабря по февраль вырос интерес к обучению профессиям, которые в 2026 г. получили официальный статус в обновленном классификаторе. Так, в сегменте цифрового контента и креативных индустрий более чем вдвое вырос спрос на обучение по специальности инженер по 3D-печати. Курсы по копирайтингу стали востребованнее на 89%, а по ИИ — на 5%.

Заметно чаще пользователи стали интересоваться программами по ландшафтному дизайну — на 66% за год. В бьюти-сфере на 50% увеличилась популярность обучения по профессии мастера педикюра. При этом сегмент груминга показывает рост на 3%.

По данным «Авито Работы», в этих условиях работодатели все чаще предлагают кандидатам освоить новые специальности непосредственно на рабочем месте, включая обучение и повышение квалификации внутри компании. Наиболее заметный рост вакансий с обучением зафиксирован для грумеров — число таких предложений увеличилось на 40%, а средние предлагаемые зарплаты составляют 63,57 тыс. руб/мес. Специалисты этой профессии занимаются уходом за домашними животными: стрижкой, гигиеническими процедурами и подготовкой питомцев к выставкам. С ростом популярности услуг для домашних животных работодатели все чаще готовы обучать новичков необходимым навыкам непосредственно в процессе работы.

Также растет число вакансий для рекрутеров, где работодатели готовы обучать кандидатов с нуля. Количество таких предложений увеличилось на 25%, при средних зарплатных предложениях 81 тыс. руб/мес. Компании нередко предлагают внутренние программы подготовки: обучают работе с базами резюме, поиску кандидатов и проведению первичных интервью.

Заметный рост числа вакансий с обучением наблюдается и в профессии мерчендайзера — динамика составила +18%, а средний предлагаемый уровень дохода достиг 53,16 тыс. руб/мес. Такие специалисты отвечают за выкладку товаров в торговых точках, оформление полочного пространства и контроль наличия продукции.

Формат обучения на рабочем месте востребован и в сфере общественного питания. Например, работодатели готовы обучать кандидатов на позицию су-шефа — число вакансий с возможностью обучения выросло на 16%, а средние предлагаемые зарплаты составляют 108,06 тыс. руб/мес. Су-шефы организуют работу кухни в смене, контролируют соблюдение технологических процессов и координируют работу поваров.

«В условиях конкуренции за персонал работодатели все чаще используют обучение на рабочем месте как инструмент привлечения кандидатов. По данным «Авито Работы», за последний год заметно выросло число вакансий курьеров, где компании готовы обучать сотрудников с нуля. Наиболее заметная динамика зафиксирована в ряде регионов Дальнего Востока: в Забайкальском крае количество таких вакансий увеличилось на 109%, в Приморском крае — на 68%, в Сахалинской области — на 48%. Такой формат позволяет компаниям быстрее закрывать вакансии и готовить специалистов под конкретные задачи бизнеса, а для соискателей это возможность освоить профессию и получить практические навыки непосредственно в процессе работы», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

«Появление новых профессий в официальных перечнях — это, по сути, признание того, что рынок уже давно работает с такими специалистами. Для соискателей это важный сигнал: профессия получила официальный статус, а значит, обучение и развитие в этом направлении — понятная инвестиция. Мы видим это и по росту интереса к соответствующим образовательным программам», — сказал Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах».