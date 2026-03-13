Серверы «Гравитон» С2242АА и С2122АА на базе AMD Epyc внесены в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявила о внесении серверов «Гравитон» моделей С2242АА и С2122АА в реестр Минпромторга России. Это подтверждает статус продукции российского происхождения и позволяет использовать оборудование в реализации программ импортозамещения и проектах по защите критической информационной инфраструктуры.

Серверы разработаны на базе отечественных материнских плат «Алдан», которые также представлены в реестре Минпромторга России. Данные платы являются первыми российскими решениями, поддерживающими работу с процессорами AMD Epyc 4 и 5 поколений серий 9004 и 9005. Оборудование предназначено для выполнения широкого спектра вычислительных задач, управления базами данных, функционирования систем виртуализации и организации хранения информации.

Технические характеристики серверов позволяют достигать вычислительной плотности до 320 физических ядер и 640 потоков на одну единицу оборудования при установке двух процессоров с TDP до 400 Вт на базе микроархитектур Zen 4, Zen 5 или Zen 5c. Подсистема оперативной памяти включает 24 слота для модулей DDR5 reg ECC с поддержкой технологии 3DS и частотой до 6400 МГц, что обеспечивает суммарный объем до 6144 ГБ. В устройствах реализована поддержка протокола CXL 2.0, предусмотрены слоты OCP для сетевых адаптеров PCIe 5.0 x16, а также коннекторы MCIO для подключения высокоскоростных накопителей NVMe SSD. В зависимости от выбранной конфигурации заказчикам доступны до шести слотов PCIe 5.0 для карт расширения формата FHHL. Отвод тепла при высоких нагрузках обеспечивается системой из шести вентиляторов с возможностью «горячей замены».

«Внесение моделей С2242АА и С2122АА в реестр Минпромторга России является плановым этапом развития нашей продуктовой линейки. Мы подготовили решения, которые сочетают в себе соответствие актуальным нормативным требованиям и поддержку современных технологических стандартов, таких как PCIe 5.0 и DDR5. Это позволяет интегрировать оборудование в ИТ-инфраструктуры государственных и коммерческих организаций, предъявляющих высокие требования к производительности и локализации вычислительной техники», — сказал Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».