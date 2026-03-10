Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Бизнес стал в два раза чаще проводить торги на продвижение в мессенджере Max

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на продвижение бизнеса в мессенджере Max. Cпециалисты подсчитали, что за последние три месяца число торгов на такие услуги увеличилось в два раза. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего торги на продвижение бизнеса в мессенджере Max проводят компании в секторе электронной коммерции, индустрии красоты и медицинской сфере.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

Преимущественно тендеры на услуги продвижения проводят предприятия в: Москве и Московской области (в 41,9% случаев); Санкт-Петербурге и Ленинградской области (в 6,5% случаев); Тюменской области (в 5% случаев); Ростовской области (в 4,1% случаев); Самарской области (в 3,6% случаев); Краснодарском крае (в 3,5% случаев); Свердловской области (в 2,3% случаев); Нижегородской области (в 2,2% случаев); Новосибирской области (в 2,1% случаев); Ставропольском крае (в 2% случаев).

«Несмотря на то, что мессенджер Max был запущен недавно, коммерческие предприятия стали уже рассматривать его в качестве маркетинговой площадки. За последние три месяца число тендеров на услуги продвижения в этом канале увеличилось вдвое. Также со стороны бизнеса на 45% вырос интерес к рекламе в «Дзен» и на 20,5% во ВКонтакте», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi

На долю российского инженерного оборудования при строительстве ЦОДов приходится 15–20%

Риелторы жалуются на «Циан»: Площадка повышает тарифы и навязывает услуги

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать подбор инфраструктуры производителю ПАК

Топ-менеджер создателя ChatGPT уволилась, потому что ИИ будет работать на армию США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/