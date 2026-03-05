Подтверждена совместимость «АльтерОС» со сканерами Avision

Компании «АЛМИ Партнер» и Avision завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» со сканерами Avision серий AD, AV, AN. Испытания подтвердили полную совместимость продуктов. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер»

Тестирования проводились на модели Avision AD340GN, однако единая аппаратная платформа и общий драйверный стек TWAIN/ISIS позволяют распространить подтверждённую совместимость на все актуальные устройства документных сканеров серий AD, AV и AN. Это означает, что организации, уже использующие или планирующие закупку любого сканера из этих линеек, могут без дополнительных проверок развернуть оборудование в среде «АльтерОС».

Результаты тестирования гарантируют корректную работу всех функций сканеров в «АльтерОС», включая высокоскоростную оцифровку, обработку разнообразных материалов и сетевой доступ для рабочих групп. Совместимость упрощает цифровизацию документооборота для госучреждений, бизнеса и корпораций, использующих российское ПО.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает широкий набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

Сканеры Avision серий AD, AV и AN охватывают модели AD120/130, линейки сканеров AD340, AD345, AD360, AD545, AD370, AD380, AD3100 AN335/360, AD6090/8120/8150 и другие. Например, Avision AD340GN — сетевой сканер для групп со скоростью 40 стр/мин, автоподатчиком на 50 листов (до 8000 стр/день), поддержкой форматов от визиток до Legal, бумаги до 413 г/м² и пластиковых карт; Ethernet и цветной дисплей обеспечивают удобный совместный доступ.

«Совместимость со сканерами Avision позволяет пользователям "АльтерОС" оцифровывать большие объемы документов прямо в операционной среде. Это еще один шаг к созданию отечественной инфраструктуры, которая упрощает цифровизацию документооборота в госсекторе, банках, образовании и бизнесе, помогая организациям быстро переходить на российское ПО без потери скорости и качества работы», — сказал технический директор «АЛМИ Партнер» Станислав Орлов.

«Мы рады официальному подтверждению совместимости наших сканеров и операционной системы "АльтерОС". Благодаря единому драйверному стеку вся линейка моделей серий AD, AV и AN демонстрирует стабильную работу — от повседневной оцифровки до задач обработки колоссальных объемов. Это значительно упрощает внедрение нашего оборудования в российские ИТ-среды, позволяя клиентам уверенно строить защищенные и эффективные системы документооборота на базе отечественных решений», — сказала коммерческий директор «Пирит» — официального представителя Avision в России — Елена Озерная.