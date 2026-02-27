«Просвещение» и «Кружковое движение» НТИ выпустили первый учебник по беспилотникам для старшеклассников

Издательство «Просвещение» совместно с «Кружковым движением» Национальной технологической инициативы (НТИ) выпустило учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» для учеников 10–11 классов. Учебник предназначен для углубленного изучения темы в рамках профильных классов по предметам «Физика» и «Информатика». Об этом CNews сообщили представители НТИ.

«Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» — первое учебное издание по беспилотным технологиям для старшей школы. Издание прошло государственную экспертизу, получило официальный статус учебника и уже включено в федеральный перечень Министерства просвещения Российской Федерации. Учебник также может использоваться во внеурочной деятельности и в сфере дополнительного образования: в технологических кружках, детских технопарках или ИT-кубах.

«На сегодняшний день множество общеобразовательных организаций в нашей стране уже обеспечены оборудованием и материалами для изучения беспилотных технологий. Выпуск первого учебника для старшеклассников с использованием многолетних наработок Кружкового движения НТИ и включение издания в федеральный перечень помогут вовлечь в сферу БАС еще больше технологически ориентированных школьников, привлечь их на профильные программы российских вузов для дальнейшего развития как высококлассных специалистов отрасли», — сказала вице-президент по издательской деятельности АО «Издательство «Просвещение» Виктория Копылова.

Материалы учебника охватывают полный цикл создания беспилотного летательного аппарата: от постановки задачи до конструирования, программирования и испытаний авиационной системы. Школьники узнают об истории и типах дронов, их устройстве и современных сферах применения, научатся самостоятельно обслуживать аппараты. На занятиях учащиеся старших классов освоят навыки ручного пилотирования и программирование полётов с использованием компьютерного зрения и искусственного интеллекта, а также смогут попробовать свои силы в 3D-моделировании и прототипировании собственных аппаратов. Отдельный раздел учебника посвящён правовым аспектам: регистрации собранного беспилотника, согласованию полетов и взаимодействию с надзорными органами.

«Стремление людей покорить небо привело к созданию целых индустрий и формированию привычного для нас сегодня образа жизни с авиаперелетами и спутниковой навигацией. Нечто подобное происходит сегодня и в сфере беспилотной авиации. Еще недавно беспилотники использовались только для видеосъемок и развлечения, а теперь это средства мониторинга и спасения потерявшихся людей, проведения сельскохозяйственных работ, автоматической доставки, защиты населения и т.д. Внедрение беспилотников в самые разные сферы требует множества специалистов – пилотов, программистов, инженеров. С помощью нашего учебника школьники смогут сделать первый шаг и прямо на уроках примерить на себя роль разработчика отдельного беспилотника или целой авиационной системы», – сказал проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Беспилотные технологии — это база для развития целого спектра современных профессий. Они применяются в сельском хозяйстве, строительстве, логистике, мониторинге окружающей среды, спасательных операциях и других сферах. Знание основ работы с беспилотными системами становится таким же базовым навыком, как владение компьютером. Именно поэтому учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии», созданный в рамках федерального проекта по развитию беспилотных авиационных систем «Кадры для БАС», призван помочь старшеклассникам не только освоить востребованные на сегодняшний день технические компетенции, но и определиться с будущей профессией в одной из самых перспективных отраслей.



