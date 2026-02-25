Разделы

«Р7» запускает облачный офис «Р7 пространство» для малого и среднего бизнеса

Компания-разработчик офисных программ «Р7» запускает новый единый облачный сервис — «Р7 пространство». Это комплексное решение, которое объединяет все необходимые инструменты для малого и среднего бизнеса, небольших команд и фрилансеров в одной безопасной среде. Теперь работа с документами, общение, хранение файлов и управление задачами возможны в едином цифровом пространстве без переключения между разными сервисами. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

В «Р7» пространстве доступны 12 сервисов для эффективной и комфортной работы. Пользователи платформы получают редакторы «Р7 офис» для документов, таблиц и презентаций с возможностью совместной работы в реальном времени. Редакторы поддерживают все популярные форматы (DOCX, XLSX, PPTX и пр.) без потери форматирования. Для коммуникаций предусмотрены корпоративная почта без ограничений по объему, календарь для планирования, видеозвонки без лимитов по времени и безопасный мессенджер. Также в платформу входят облачное хранилище с гибкими настройками доступа, система управления проектами с визуализацией задач и инструменты для создания базы знаний и проведения опросов.

«Р7 пространство создавалось как технологически независимая и безопасная альтернатива зарубежным решениям для совместной работы. Мы сделали удобный инструмент для работы с документами, коммуникаций и планирования на единой облачной платформе, чтобы дать малым предприятиям удобный, безопасный и технологически независимый инструмент для роста. Задача платформы — сделать переход на отечественное ПО максимально простым и комфортным, сохраняя привычный уровень функциональности, даже для небольших команд», — отметил генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

Пользователи «Р7 пространство» могут настроить права доступа для разных сотрудников и членов команды, а также выстроить гибридную рабочую экосистему: например, использовать десктопные версии редакторов «Р7 офис» для работы без интернета, а затем продолжить редактирование тех же файлов в облаке — структура и стили документов при этом сохранятся. Техническая поддержка пользователей работает без заготовленных скриптов и шаблонных ответов: вопросы решаются оперативно и в индивидуальном порядке.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

«Р7 пространство» — это полностью российская разработка, что гарантирует независимость от зарубежных вендоров и соответствие требованиям регуляторов. Все данные хранятся в российских дата-центрах с применением современных технологий шифрования и мониторинга. Продукты в составе облачной платформы входят в реестр программного обеспечения Минцифры.

Для небольших команд предусмотрен специальный тариф с 7 ГБ хранилища на каждого пользователя за 7 руб. в месяц.

