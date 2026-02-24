Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Половина россиян готовы приобрести товар по рекомендации ИИ-инфлюенсера

Сервис онлайн-опросов Anketolog.ru опросил более двух тыс. россиян старше 18 лет, знакомых с ИИ-контентом, чтобы выяснить, насколько хорошо они распознают ИИ-блогеров, как относятся к контенту, созданному искусственным интеллектом, и как воспринимают бренды, использующие ИИ-персонажей в рекламе. Об этом CNews сообщили представители Anketolog.ru

Виртуальные инфлюенсеры хорошо знакомы российской аудитории: большинство россиян (83%) уже сталкивались с контентом, созданным искусственным интеллектом или с ИИ-персонажами. Почти треть из них сталкивается с таким контентом регулярно. Не замечают его — 16%, а еще 6% не понимают, что такое ИИ-контент.

Абсолютное большинство (79%) признают, что сегодня очень сложно отличить ИИ-блогера от реального человека в соцсетях, однако их выдают неестественные детали или «цифровая» внешность.

Чаще всего респонденты догадываются, что перед ними ИИ-блогер, по слишком идеальной «глянцевой» внешности (64%) и шаблонной мимике и эмоциям (53%). Кроме того, персонажа, созданного AI, выдают отсутствие жизненных историй и бытовых деталей (26%), а также однотипные ответы в комментариях (26%).

Обращают внимание на информацию в описании профиля («виртуальный персонаж») каждый пятый опрошенный, а каждый шестой — на маркировку. Также 15% респондентов читают комментарии, чтобы определить, кто перед ними — реальный блогер или ИИ-контент.

Чаще всего россияне замечают ИИ-блогеров в коротких видео (54%) и в постах с фото (48%) в социальных сетях. Кроме того, наши соотечественники видят рекламу с ИИ-персонажами на сайтах и в приложениях (45%), а также на карточках маркетплейсов (37%). Реже ИИ-контент встречается в СМИ (17%), в длинных видео (16%) и на стримах (7%).

Почти половина опрошенных (45%) относятся к ИИ-моделям нейтрально или отрицательно (35%). С тем, что идеализированные образы ИИ-блогеров могут негативно влиять на самооценку людей, особенно подростков согласны 63% опрошенных.

Положительно оценивают тренд только 19% респондентов.

Больше половины опрошенных (54%) уверены, что ИИ-инфлюенсеры смогут вызывать у потребителей такое же доверие, как и реальные блогеры, особенно если они будут «качественно исполнены» (34%).

«По данным исследования, большинство россиян уже сегодня четко разделяют влияние реальных блогеров и ИИ-инфлюенсеров в цифровой среде. Ожидается, что ИИ будет создавать глянцевый, отточенный контент, а люди — настоящий, личный и доверительный (61%). При этом 17% опрошенных считают, что ИИ-инфлюенсеры полностью заменят блогеров в ближайшие пять лет. В целом, ИИ-инфлюенсеры будут набирать популярность и профессионально развиваться, особенно в коммерческом сегменте, предлагая брендам новые форматы рекламы и продвижения, снижая затраты и расширяя охват. В то же время реальные блогеры всё активнее будут использовать AI для улучшения контента, делая акцент на уникальный личный опыт, эмоциональную искренность и живое общение — то, что сложно заменить технологиям. Профессии будут сосуществовать и дополнять друг друга, формируя уникальный цифровой ландшафт будущего», — Кристина Мишалкина, тренд-аналитик, главный редактор Института общественного мнения «Анкетолог».

51% опрошенных готовы приобрести товар или услугу, если их будет рекламировать ИИ-персонаж.

Почти половина опрошенных (46%) готовы купить товар или услугу, если их будет рекламировать ИИ-персонаж, и делают это с такой же вероятностью, как при рекламе от реального человека. Ещн 5% признались, что купили бы продукт даже охотнее, если бы его продвигал ИИ-персонаж.

Для 53% респондентов важнее всего качество товара, а не то, кто его представляет — живой человек или искусственный интеллект. Треть (35%) опрошенных предпочтут рекламу с участием настоящего человека.

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений
Цифровизация

Для пользователей брендового ИИ-маскота или нейроинфлюенсера важны следующие характеристики: полезность — 44%; качественная визуализация — 26%; узнаваемость и ассоциация с брендом — 23%; аутентичность, понимание того, что маскот создан человеком — 22%; интересный, запоминающийся характер и история — 20%

Подписались на ИИ-персонажей в соцсетях всего 10% опрошенных. Среди причин — полезный и развлекательный контент от ИИ-блогера (42%) и интерес к самой технологии (37%). Главными мотивами подписки стали привлекательный и качественный визуал (35%), возможность следить за брендом (28%), использующим ИИ-контент, а также сама «личность» персонажа (26%).

По мнению респондентов, использование ИИ-маскота или нейроинфлюенсера наиболее эффективно в следующих целях: обучающие или информационные видео — 39%; рекламные баннеры и посты в социальных сетях — 31%; персонализированные рекомендации товаров — 24%; интерактивное общение в чатах — 16%.

Каждый четвертый отмечает, что создание маскотов и инфлюенсеров с помощью ИИ подчёркивает современность бренда. Для половины опрошенных главное — чтобы ИИ-персонаж был симпатичным и уместным. При этом каждый пятый уверен, что ИИ удешевляет творчество и делает персонажей менее «душевными», а 8% считают ИИ-блогеров обманом аудитории.

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями
цифровизация

Хотя нейромодели вызывают у респондентов тревогу из‑за создания нереалистичных стандартов внешности и высоких доходов, 65% опрошенных сообщили, что участие ИИ-модели в рекламной кампании не повлияло на их отношение к бренду. При этом 27% сохраняют подозрительное отношение к такой рекламе, а 7% готовы бойкотировать подобные кампании.

Большинство респондентов (82%) поддерживают маркировку ИИ-контента, 13% относятся к этому безразлично, а 5% считают её ненужной. За такую маркировку должны отвечать прежде всего создатели контента (61%) или сам инструмент для создания ИИ-контента (31%). Кроме того, пользователи ожидают маркировки от платформ для публикации (25%) и даже от государственных регулирующих органов (23%).

«Высокий запрос на маркировку объясняется тем, как мозг воспринимает объекты — не изолированно, а в контексте. Этот принцип лежит в основе брендинга: простой объект становится желанным, когда он встроен в повествование, где герой преодолевает трудности и достигает цели. За авторским контентом стоит человек — его личностные особенности, экспертиза и вложенные усилия. AI-контент — это результат оценки вероятностей, за которым нет сюжета. Именно поэтому аудитория хочет понимать, что перед ней: живая история или её имитация», — Татьяна Смирнова, диджитал-исследователь сервиса онлайн-опросов «Анкетолог».

Наибольшую настороженность у респондентов вызывает использование ИИ-персонажей в следующих сферах: политика — 52%; контент от врачей и психологов — 48%; новости и СМИ — 33%; образовательный контент — 23%; сфера услуг — 9%.

«ИИ-инфлюенсеры станут важной частью маркетинговых стратегий. Они обеспечат стабильный поток контента и помогут сократить расходы на рекламные кампании. Это позволит сохранять высокое качество и уровень сервиса, которые остаются безусловным приоритетом для большинства россиян.Усилится интеграция с технологиями дополненной и виртуальной реальности, что повысит вовлечённость и эффективность коммуникаций. Вместе с тем появятся новые стандарты прозрачности и этики использования ИИ, что потребует от бизнеса найти баланс между автоматизацией и живым общением с аудиторией. Рекомендую компаниям активно экспериментировать с ИИ-инфлюенсерами как инструментом роста, при этом сохраняя акцент на искренности, человечности и доверии со стороны аудитории», — Кристина Мишлкина, тренд-аналитик, главный редактор Института общественного мнения «Анкетолог».

Выборка исследования. В феврале 2026 г. с помощью онлайн-панели Anketolog.ru опросили более двух тыс. россиян от 18 лет, знакомых с ИИ-контенотом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

ИИ в облаке Amazon удалил почти весь код, чтобы переписать его с нуля

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Даже с россиянами не было так жестко. Гигантские производители ПК закрыли гигантской европейской стране сайты с драйверами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще