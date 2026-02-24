Половина россиян готовы приобрести товар по рекомендации ИИ-инфлюенсера

Сервис онлайн-опросов Anketolog.ru опросил более двух тыс. россиян старше 18 лет, знакомых с ИИ-контентом, чтобы выяснить, насколько хорошо они распознают ИИ-блогеров, как относятся к контенту, созданному искусственным интеллектом, и как воспринимают бренды, использующие ИИ-персонажей в рекламе. Об этом CNews сообщили представители Anketolog.ru

Виртуальные инфлюенсеры хорошо знакомы российской аудитории: большинство россиян (83%) уже сталкивались с контентом, созданным искусственным интеллектом или с ИИ-персонажами. Почти треть из них сталкивается с таким контентом регулярно. Не замечают его — 16%, а еще 6% не понимают, что такое ИИ-контент.

Абсолютное большинство (79%) признают, что сегодня очень сложно отличить ИИ-блогера от реального человека в соцсетях, однако их выдают неестественные детали или «цифровая» внешность.

Чаще всего респонденты догадываются, что перед ними ИИ-блогер, по слишком идеальной «глянцевой» внешности (64%) и шаблонной мимике и эмоциям (53%). Кроме того, персонажа, созданного AI, выдают отсутствие жизненных историй и бытовых деталей (26%), а также однотипные ответы в комментариях (26%).

Обращают внимание на информацию в описании профиля («виртуальный персонаж») каждый пятый опрошенный, а каждый шестой — на маркировку. Также 15% респондентов читают комментарии, чтобы определить, кто перед ними — реальный блогер или ИИ-контент.

Чаще всего россияне замечают ИИ-блогеров в коротких видео (54%) и в постах с фото (48%) в социальных сетях. Кроме того, наши соотечественники видят рекламу с ИИ-персонажами на сайтах и в приложениях (45%), а также на карточках маркетплейсов (37%). Реже ИИ-контент встречается в СМИ (17%), в длинных видео (16%) и на стримах (7%).

Почти половина опрошенных (45%) относятся к ИИ-моделям нейтрально или отрицательно (35%). С тем, что идеализированные образы ИИ-блогеров могут негативно влиять на самооценку людей, особенно подростков согласны 63% опрошенных.

Положительно оценивают тренд только 19% респондентов.

Больше половины опрошенных (54%) уверены, что ИИ-инфлюенсеры смогут вызывать у потребителей такое же доверие, как и реальные блогеры, особенно если они будут «качественно исполнены» (34%).

«По данным исследования, большинство россиян уже сегодня четко разделяют влияние реальных блогеров и ИИ-инфлюенсеров в цифровой среде. Ожидается, что ИИ будет создавать глянцевый, отточенный контент, а люди — настоящий, личный и доверительный (61%). При этом 17% опрошенных считают, что ИИ-инфлюенсеры полностью заменят блогеров в ближайшие пять лет. В целом, ИИ-инфлюенсеры будут набирать популярность и профессионально развиваться, особенно в коммерческом сегменте, предлагая брендам новые форматы рекламы и продвижения, снижая затраты и расширяя охват. В то же время реальные блогеры всё активнее будут использовать AI для улучшения контента, делая акцент на уникальный личный опыт, эмоциональную искренность и живое общение — то, что сложно заменить технологиям. Профессии будут сосуществовать и дополнять друг друга, формируя уникальный цифровой ландшафт будущего», — Кристина Мишалкина, тренд-аналитик, главный редактор Института общественного мнения «Анкетолог».

51% опрошенных готовы приобрести товар или услугу, если их будет рекламировать ИИ-персонаж.

Почти половина опрошенных (46%) готовы купить товар или услугу, если их будет рекламировать ИИ-персонаж, и делают это с такой же вероятностью, как при рекламе от реального человека. Ещн 5% признались, что купили бы продукт даже охотнее, если бы его продвигал ИИ-персонаж.

Для 53% респондентов важнее всего качество товара, а не то, кто его представляет — живой человек или искусственный интеллект. Треть (35%) опрошенных предпочтут рекламу с участием настоящего человека.

Для пользователей брендового ИИ-маскота или нейроинфлюенсера важны следующие характеристики: полезность — 44%; качественная визуализация — 26%; узнаваемость и ассоциация с брендом — 23%; аутентичность, понимание того, что маскот создан человеком — 22%; интересный, запоминающийся характер и история — 20%

Подписались на ИИ-персонажей в соцсетях всего 10% опрошенных. Среди причин — полезный и развлекательный контент от ИИ-блогера (42%) и интерес к самой технологии (37%). Главными мотивами подписки стали привлекательный и качественный визуал (35%), возможность следить за брендом (28%), использующим ИИ-контент, а также сама «личность» персонажа (26%).

По мнению респондентов, использование ИИ-маскота или нейроинфлюенсера наиболее эффективно в следующих целях: обучающие или информационные видео — 39%; рекламные баннеры и посты в социальных сетях — 31%; персонализированные рекомендации товаров — 24%; интерактивное общение в чатах — 16%.

Каждый четвертый отмечает, что создание маскотов и инфлюенсеров с помощью ИИ подчёркивает современность бренда. Для половины опрошенных главное — чтобы ИИ-персонаж был симпатичным и уместным. При этом каждый пятый уверен, что ИИ удешевляет творчество и делает персонажей менее «душевными», а 8% считают ИИ-блогеров обманом аудитории.

Хотя нейромодели вызывают у респондентов тревогу из‑за создания нереалистичных стандартов внешности и высоких доходов, 65% опрошенных сообщили, что участие ИИ-модели в рекламной кампании не повлияло на их отношение к бренду. При этом 27% сохраняют подозрительное отношение к такой рекламе, а 7% готовы бойкотировать подобные кампании.

Большинство респондентов (82%) поддерживают маркировку ИИ-контента, 13% относятся к этому безразлично, а 5% считают её ненужной. За такую маркировку должны отвечать прежде всего создатели контента (61%) или сам инструмент для создания ИИ-контента (31%). Кроме того, пользователи ожидают маркировки от платформ для публикации (25%) и даже от государственных регулирующих органов (23%).

«Высокий запрос на маркировку объясняется тем, как мозг воспринимает объекты — не изолированно, а в контексте. Этот принцип лежит в основе брендинга: простой объект становится желанным, когда он встроен в повествование, где герой преодолевает трудности и достигает цели. За авторским контентом стоит человек — его личностные особенности, экспертиза и вложенные усилия. AI-контент — это результат оценки вероятностей, за которым нет сюжета. Именно поэтому аудитория хочет понимать, что перед ней: живая история или её имитация», — Татьяна Смирнова, диджитал-исследователь сервиса онлайн-опросов «Анкетолог».

Наибольшую настороженность у респондентов вызывает использование ИИ-персонажей в следующих сферах: политика — 52%; контент от врачей и психологов — 48%; новости и СМИ — 33%; образовательный контент — 23%; сфера услуг — 9%.

«ИИ-инфлюенсеры станут важной частью маркетинговых стратегий. Они обеспечат стабильный поток контента и помогут сократить расходы на рекламные кампании. Это позволит сохранять высокое качество и уровень сервиса, которые остаются безусловным приоритетом для большинства россиян.Усилится интеграция с технологиями дополненной и виртуальной реальности, что повысит вовлечённость и эффективность коммуникаций. Вместе с тем появятся новые стандарты прозрачности и этики использования ИИ, что потребует от бизнеса найти баланс между автоматизацией и живым общением с аудиторией. Рекомендую компаниям активно экспериментировать с ИИ-инфлюенсерами как инструментом роста, при этом сохраняя акцент на искренности, человечности и доверии со стороны аудитории», — Кристина Мишлкина, тренд-аналитик, главный редактор Института общественного мнения «Анкетолог».

Выборка исследования. В феврале 2026 г. с помощью онлайн-панели Anketolog.ru опросили более двух тыс. россиян от 18 лет, знакомых с ИИ-контенотом.