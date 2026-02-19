«Термо Нова» перезапустила культуру и собрала команду на трех локациях за три месяца с помощью HR-платформы «МояКоманда»

Российский производитель систем промышленного электрообогрева «Термо Нова» (ранее «Термон Евразия», подразделение одного из мировых лидеров отрасли Thermon) завершил ребрендинг и рестарт корпоративной культуры. Без отдельного HR-отдела, силами всего двух человек, компания за три месяца объединила разрозненный коллектив на площадках в Москве, Санкт-Петербурге и Дедовске (производство в Подмосковье). Ключевой инструмент — единая HR-платформа «МояКоманда», которая создала цифровое поле для коммуникаций, автоматизировала процессы и доказала: корпоративную культуру можно перезапустить с нуля. Об этом CNews сообщили представители «Факт».

С 2024 г. «Термо Нова» развивается как независимый российский бренд. Официальный ребрендинг случился в сентябре 2024 г., но переход стартовал летом — с внедрения платформы, опередившей переименование. Рекрутинг ведет внешний консультант, HR-функции распределили между руководителями. Результат: упорядоченный онбординг, заявки на отпуска и командировки, опросы и аналитика.

Ключевые результаты внедрения

Единое цифровое поле: Все сотрудники — от офиса до цехов — получили доступ к новостям, документам и событиям через платформу и мобильное приложение. Производственники теперь полноценно участвуют в корпоративной жизни.

Автоматизация HR: Оцифрованы согласования отпусков, онбординг (инструктажи, экскурсии) в соответствии с ISO 9001:2015 и СТО ИНТИ S.QS.7-2024. Прозрачность на пике — фиксируются сроки и ответственные.

Новая культура: Модули для благодарностей и опросов сплотили команду. Запустили традиции вроде коллективных поздравлений.

Обратная связь и аналитика: Отчеты по опросам упрощены — от плейлиста для корпоратива до оценки ивентов.

Простота оргструктуры: Автообновления без PowerPoint, интуитивный запуск без ИT-специалистов.

«Мы пережили уход иностранного бизнеса в 2023–2024 годах и стали полностью российской компанией. Задача стояла не только техническая, но и организационная: сплотить коллектив и выстроить прозрачные процессы. "МояКоманда" сформировала новую культуру — первыми постами стали автоматизация отпусков и удаленной работы», — сказал Максим Тикунов, генеральный директор.

Сотрудники отметили интуитивность системы: «Я присоединилась во время изменений и не видела сопротивления. Мобильное приложение объединило нас с трех площадок — даже цеховые работники теперь в команде», — сказала Евгения Жукова, менеджер по рекламе и PR.

Внедрение обошлось силами двух человек за три месяца.

Планы на 2026 г.

Компания планирует запуск корпоративного магазина для геймификации, LMS для welcome-курсов, инструменты оценки 360 и регулярных встреч.