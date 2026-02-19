Разделы

Программное обеспечение для отечественных промышленных роботов адаптировано для работы на российской операционной системе «Ред ОС»

Компании «Ред Софт» и «Промобот» подписали соглашение о сотрудничестве в сферах информатизации и обеспечения технической защиты информации. Целью партнерства является объединение научно-технического и технологического потенциала для создания совместных проектов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Первым практическим результатом сотрудничества стала адаптация программного обеспечения Promobot M Control для работы на отечественной операционной системе «Ред ОС». Разработчики Promobot M Control выполнили доработку и адаптацию набора библиотек и модулей с учетом особенностей операционной системы, а также провели необходимую модификацию исходного кода.

Программное обеспечение Promobot M Control разработано для управления промышленными и образовательными роботами-манипуляторами Promobot M13 и Promobot Medu. На обоих устройствах используется встраиваемая операционная система «Ред ОС». Promobot Medu совместим с «Ред ОС» 8 версией для ARM-архитектур, а Promobot M13 работает на «Ред ОС» 8 x86_64. Ранее робот-манипулятор Promobot M13 был включен в специальный реестр отечественного оборудования в соответствии с постановлением Правительства России №719.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходный код и репозиторий хранятся на территории России.

«Импортозамещение в российской промышленной робототехнике — это не просто задача, а острая необходимость. Компания «Промобот» активно работает над полной локализацией производства, но понимает, что этот путь требует времени и комплексной поддержки науки и промышленности. Мы активно взаимодействуем с рынком и с радостью сотрудничаем с отечественными поставщиками как аппаратных, так и программных продуктов, например, с коллегами из «Ред Софт». Только совместными усилиями мы сможем обеспечить технологический суверенитет и избавиться от импортной зависимости в ключевых сферах, включая робототехнику», — отметил Максим Чугунов, генеральный директор компании «Промобот».

«Сотрудничество с «Промобот» направлено на создание комплексных отечественных решений в области промышленной робототехники. Успешная адаптация программного обеспечения для управления роботами-манипуляторами под «Ред ОС» подтверждает практическую реализуемость задач импортозамещения. Интеграция решений предоставляет организациям возможность перехода на полностью российские программно-аппаратные комплексы, обеспечивая снижение технологических рисков и долгосрочных затрат», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

