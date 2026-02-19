Оборот интернет-магазинов вырос на 26%, экспресс-доставка — на 39%: итоги 2025 года в электронной коммерции

Группа компаний «Деловые Линии» и аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») в совместном обзоре проанализировали, как развивался рынок электронной коммерции в прошедшем году. Согласно данным логистического оператора, 44% грузооборота на маркетплейсы пришлось на малогабаритные грузы весом до 30 кг. Представители сервиса по приему платежей отметили, что в 2025 г. оборот онлайн-магазинов вырос на 26% по сравнению с 2024 г., а число покупок увеличилось на 16%. На фоне развития онлайн-торговли усиливается спрос на быстрые форматы транспортировки. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Клиенты ценят скорость, что наглядно демонстрирует рост спроса на экспресс-доставки на маркетплейсы: в 2025 г. их количество увеличилось на 39%. Наиболее часто на склады площадок отправлялись одежда, косметика, предметы гигиены, инструменты, хозтовары. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону стали основными городами-отправителями, в то время как получали товары чаще всего в Московской области, Краснодаре, Татарстане, Тульской области и Екатеринбурге», — сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

Аналитики «ЮKassa» отмечают два главных тренда 2025 г.: оплата становится разнообразнее и быстрее, а структура онлайн-покупок — шире, с ростом как повседневных, так и специализированных категорий.

«В вопросах оплаты мы видим продолжающийся тренд на переход к альтернативным платежам: банковские карты по-прежнему занимают основную долю рынка, но при этом количество транзакций снизилось на 4% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее заметен рост интереса к оплатам по QR-коду: 45% по обороту и 51% по числу транзакций. Доля оплат по SberPay, в свою очередь, выросла на 41% по обороту и на 22% по числу транзакций. Среди всех товаров в 2025 году одной из самых популярных стала категория кондитерских изделий: оборот в ней вырос на 95%, число оплат в сегменте — на 78%, а средний чек — на 9%. Также были востребованы стройматериалы, зоотовары, обувь, косметика и парфюмерия», — сказали в пресс-службе «ЮMoney».

Рынок электронной коммерции развивается — об этом говорит и рост среднего чека при заказе онлайн на 9% по сравнению с 2024 г.