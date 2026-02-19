Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Оборот интернет-магазинов вырос на 26%, экспресс-доставка — на 39%: итоги 2025 года в электронной коммерции

Группа компаний «Деловые Линии» и аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») в совместном обзоре проанализировали, как развивался рынок электронной коммерции в прошедшем году. Согласно данным логистического оператора, 44% грузооборота на маркетплейсы пришлось на малогабаритные грузы весом до 30 кг. Представители сервиса по приему платежей отметили, что в 2025 г. оборот онлайн-магазинов вырос на 26% по сравнению с 2024 г., а число покупок увеличилось на 16%. На фоне развития онлайн-торговли усиливается спрос на быстрые форматы транспортировки. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

«Клиенты ценят скорость, что наглядно демонстрирует рост спроса на экспресс-доставки на маркетплейсы: в 2025 г. их количество увеличилось на 39%. Наиболее часто на склады площадок отправлялись одежда, косметика, предметы гигиены, инструменты, хозтовары. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону стали основными городами-отправителями, в то время как получали товары чаще всего в Московской области, Краснодаре, Татарстане, Тульской области и Екатеринбурге», — сказали в пресс-службе ГК «Деловые Линии».

Аналитики «ЮKassa» отмечают два главных тренда 2025 г.: оплата становится разнообразнее и быстрее, а структура онлайн-покупок — шире, с ростом как повседневных, так и специализированных категорий.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«В вопросах оплаты мы видим продолжающийся тренд на переход к альтернативным платежам: банковские карты по-прежнему занимают основную долю рынка, но при этом количество транзакций снизилось на 4% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее заметен рост интереса к оплатам по QR-коду: 45% по обороту и 51% по числу транзакций. Доля оплат по SberPay, в свою очередь, выросла на 41% по обороту и на 22% по числу транзакций. Среди всех товаров в 2025 году одной из самых популярных стала категория кондитерских изделий: оборот в ней вырос на 95%, число оплат в сегменте — на 78%, а средний чек — на 9%. Также были востребованы стройматериалы, зоотовары, обувь, косметика и парфюмерия», — сказали в пресс-службе «ЮMoney».

Рынок электронной коммерции развивается — об этом говорит и рост среднего чека при заказе онлайн на 9% по сравнению с 2024 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Российские вендоры развивают ПАК для ИИ

Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще