ГК «ВестЛинк» выпустила обновление экосистемы «Цифровой управленец Linkage» с ИИ-помощником

ГК «ВестЛинк», российский разработчик цифровых решений для управления бизнесом, выпустила обновление своей флагманской экосистемы – «Цифровой управленец Linkage». Версия 1.9.0 модуля интеллектуальной бизнес-аналитики (ABI) делает взаимодействие с данными интуитивным, как живой диалог, и позволяет устанавливать систему на смартфон в один клик.

Главной инновацией стал модуль «ИИ-помощник». Теперь, чтобы создать отчет, график или получить аналитическую сводку, пользователю достаточно задать вопрос в чате или дать голосовую команду. Система на основе больших языковых моделей (LLM) понимает запрос, обрабатывает данные и мгновенно формирует ответ. Пользователь сможет с помощью простых текстовых или голосовых запросов использовать генерацию инсайтов: как простых и быстрых ответов в чате в режиме реального времени, так и возможность получать большие аналитические разборы данных асинхронно – при сложных запросах. Это повышает в несколько раз скорость создания информативных дашбордов и значительно снижает нагрузку на аналитиков.

«Наша цель — стереть барьер между человеком и сложными технологиями аналитики. Цифры должны "говорить" на языке бизнеса, – отметил Дмитрий Солома, директор по информационным технологиям ГК «ВестЛинк». – С новым ИИ-помощником руководитель может буквально побеседовать со своими данными и за минуты получить то, на что раньше уходили часы ручной работы аналитика».

Цифровой управленец Linkage теперь поддерживает технологию PWA (Progressive Web App). Это позволяет установить систему на рабочий экран смартфона или планшета, как обычное приложение. Руководители получают онлайн-доступ к ключевым дашбордам, уведомления о критичных событиях и могут контролировать бизнес из любой точки.

Четыре новых модуля для полного цикла управления: ИИ-помощник – создание показателей, виджетов и дашбордов по текстовым или голосовым запросам; менеджер событий для автоматизации процессов по условию или расписанию; рассылки для управления операционными рассылками в системе – от проектирования шаблона письма до настройки правил и контроля отправленных сообщений; витрины данных – гибкий редактор для работы с таблицами прямо в системе.

Обновленные инструменты аналитики и визуализации, включая карты России, новые типы диаграмм и «умные» настройки отображения данных.

Интерфейс стал эргономичнее: полностью переработан календарь для выбора периодов, унифицирован экран входа, упрощено восстановление пароля. Добавлен предпросмотр SQL-запросов, что ускоряет отладку сложных отчетов.