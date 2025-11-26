В «М.видео» стартуют продажи «Яндекс Станции 3»

«М.видео» объявляет о старте продаж «Яндекс Станции 3». Стоимость новинки на сайтах «М.видео» и «Эльдорадо» составляет 26 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «Яндекс уверенно удерживает более 90% рынка умных колонок в России, и мы видим, что пользователи выбирают экосистему Алисы за ее функциональность и удобство. Новая «Станция 3» — это устройство, вокруг которого легко можно построить современный умный дом: она адаптирует звук под конкретное помещение, управляет светом и сценариями других умных устройств, поддерживает все актуальные протоколы подключения и способна реагировать на звуки в пространстве, помогая автоматизировать бытовые процессы».

Кроме привычных пользователям функций ИИ-ассистента внутри, «Станция 3» впервые обладает эмбиент-подсветкой — она может стать полноценным элементом декора и превратить любые треки в световое шоу. Звук в новой колонке также стал мощнее, чем в «Станции 2» – 50 Вт, а LED-дисплей на передней панели наследует яркость и анимации, доступные на флагманской «Станции Макс».

Эмбиент-подсветка предлагает 16 млн цветов и множество готовых световых режимов. Управлять светом можно голосом или тактильной кнопкой на крышке даже в темноте. А если попросить «Алису «включить режим «Светомузыка» или «Стробоскоп» — подсветка будет переливаться и подстраиваться под ритм трека, который слушает пользователь.

Звук в «Станции 3» станет по-настоящему объемным. За это отвечают три разнонаправленных широкополосных динамика и два оппозитных низкочастотных динамика общей мощностью 50 Вт, а также два пассивных излучателя.

В новой «Станции 3» впервые представлена технология Room Correction 2.0. Алгоритм обработки звука учитывает форму, размер комнаты и звукоотражающие или звукопоглощающие свойства материалов, которые в ней есть. Так, звук перестает зависеть от акустики помещения, становится ровным и гармоничным — вне зависимости от того, где стоит колонка.

«Станция 3» может управлять устройствами умного дома, которые работают по всем современным протоколам связи: Zigbee, Wi-Fi или Matter over Wi-Fi. Новая умная колонка станет универсальным хабом для любой экосистемы умного дома, а сценарии c Zigbee-устройствами будут работать, даже если интернет временно пропал.

В новой колонке также впервые доступна функция, разработанная специально для «Станции 3»: детектор шумов. Сценарии умного дома теперь могут запускаться даже без команды — например, Алиса отправит push-уведомление, откроет шторы или включит свет, если зафиксирует один из восьми типов шума. ИИ-алгоритм внутри «Станции 3» обучен распознавать хлопок в ладоши, щелчок пальцами, шум воды или звук сигнализации, звон разбитых вещей, плач ребенка, лай собаки и мяуканье кошки.

В «Станции 3» пользователям доступна вся полнота сценариев ИИ-ассистента в умных колонках. С «Алисой» в «Станции» можно познакомиться, и она запомнит голос и предпочтения, поможет с практикой английского или просто поддержит разговор. LED-дисплей расширяет возможности ассистента: он покажет время, погоду и анимированные эмоции «Алисы» в ответ на слова пользователя.

«Станция 3» представлена в приглушенной цветовой палитре: доступна черная, фиолетовая и серая модель. Корпус обтянут мягкой на ощупь акустической тканью, а обтекаемая форма делает его стильным украшением интерьера. Управлять громкостью и треками поможет кольцевой слайдер: достаточно провести по нему пальцем, чтобы сделать звук громче или тише, или коснуться центральной кнопки с логотипом «Алисы», чтобы поставить музыку на паузу.