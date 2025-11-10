25+ докладов про genAI: что ждет участников Conversations в декабре?

Этой зимой в Москве пройдет Conversations — конференция по генеративному и разговорному искусственному интеллекту для бизнеса и разработчиков. Must-visit для всех, кто хочет быть в курсе главных трендов индустрии, принимает стратегические решения и внедряет AI в бизнес-процессы.

Встречаемся 5 декабря в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel и онлайн — с теми, кто готов присоединиться к конференции издалека.

Что будет на Conversations?

Два трека:

Бизнес-кейсы и рынок — для тех, кто принимает стратегические решения и внедряет AI в бизнес-процессы. Прогнозы и аналитика, кейсы с метриками и отраслевыми бенчмарками, AI-культура и трансформация бизнеса, AI-агенты для отраслевых задач и бэк-офиса и многое другое.

Продукты и технологии — для тех, кто разрабатывает продукты, сервисы и решения, от кода до UX. Практика разработки AI-агентов и мультиагентных систем, vibe coding в бизнесе, LLM и корпоративная инфраструктура, продуктовые челленджи создания AI-native и AI-based сервисов.

Много полезных докладов. Среди них:

AI-боты вместо звонков: как управлять диалогом с помощью LLM и масштабировать клиентский сервис. Александр Жариков, МТС

Клуб Big Tech: зачем Норникель строит собственную AI империю. Данил Ивашечкин, Норникель

Как AI-Native компании меняют бизнес-ландшафт, и что делать остальным. Кирилл Петров, Just AI

От «что-то к чаю» до +N% к продажам: строим и масштабируем поисковый GenAI-сервис в Самокате. Арнольд Сааков, ecom.tech

Автоматизация на грани: почему LLM-проекты терпят фиаско и как этого избежать. Дмитрий Легчиков, 2ГИС

А также 2 дискуссии и нетворкинг с экспертами. В лайнапе мероприятия — Альфа-Банк, T-Банк, Raft, Норникель, Авиасейлс, Just AI, GigaB2B, Lamoda Tech, Яндекс, ВкусВилл, 2ГИС и другие классные компании.

Программа и билеты уже на сайте. Специальный промокод на скидку 10% CVS25mWnC действует на все категории билетов.

А чтобы следить за новостями Conversations, подписывайтесь на Телеграм-канал.