Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

25+ докладов про genAI: что ждет участников Conversations в декабре?

Этой зимой в Москве пройдет Conversations — конференция по генеративному и разговорному искусственному интеллекту для бизнеса и разработчиков. Must-visit для всех, кто хочет быть в курсе главных трендов индустрии, принимает стратегические решения и внедряет AI в бизнес-процессы.

Встречаемся 5 декабря в Radisson Blu Olympiyskiy Hotel и онлайн — с теми, кто готов присоединиться к конференции издалека.

Что будет на Conversations?

Два трека:

Бизнес-кейсы и рынок — для тех, кто принимает стратегические решения и внедряет AI в бизнес-процессы. Прогнозы и аналитика, кейсы с метриками и отраслевыми бенчмарками, AI-культура и трансформация бизнеса, AI-агенты для отраслевых задач и бэк-офиса и многое другое.

Продукты и технологии — для тех, кто разрабатывает продукты, сервисы и решения, от кода до UX. Практика разработки AI-агентов и мультиагентных систем, vibe coding в бизнесе, LLM и корпоративная инфраструктура, продуктовые челленджи создания AI-native и AI-based сервисов.

Много полезных докладов. Среди них:

  • AI-боты вместо звонков: как управлять диалогом с помощью LLM и масштабировать клиентский сервис. Александр Жариков, МТС
  • Клуб Big Tech: зачем Норникель строит собственную AI империю. Данил Ивашечкин, Норникель
  • Как AI-Native компании меняют бизнес-ландшафт, и что делать остальным. Кирилл Петров, Just AI
  • От «что-то к чаю» до +N% к продажам: строим и масштабируем поисковый GenAI-сервис в Самокате. Арнольд Сааков, ecom.tech
  • Автоматизация на грани: почему LLM-проекты терпят фиаско и как этого избежать. Дмитрий Легчиков, 2ГИС

А также 2 дискуссии и нетворкинг с экспертами. В лайнапе мероприятия — Альфа-Банк, T-Банк, Raft, Норникель, Авиасейлс, Just AI, GigaB2B, Lamoda Tech, Яндекс, ВкусВилл, 2ГИС и другие классные компании.

Программа и билеты уже на сайте. Специальный промокод на скидку 10% CVS25mWnC действует на все категории билетов.

А чтобы следить за новостями Conversations, подписывайтесь на Телеграм-канал.

Рекламаerid:2W5zFGTBT4UРекламодатель: ООО «Маинд Крафт»ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290Сайт: https://just-ai.com/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Операционные CRM для финансового сектора

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/