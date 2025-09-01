Разделы

Билайн во второй раз подряд стал лидером рынка доставки контента в России

Дочерняя компания Билайна, CDNvideo, заняла первое место в рейтинге по результатам исследования российского рынка услуг CDN, которое провело международное консалтинговое агентство iKS-Consulting. Ее доля рынка по итогам 2024 года составила 25,2%.

CDN (Content Delivery Network) — это сеть серверов, предназначенных для быстрой доставки цифрового контента. С ней пользователь, обращаясь к интернет-ресурсу, получает данные не с центрального сервера, а с ближайшего в составе сети. Это экономит время на загрузку страниц и позволяет обеспечить бесперебойную и эффективную доставку контента — и при этом сократить расходы на хранение и передачу данных, а также оптимизировать затраты на обслуживание инфраструктуры.

Цифровое пространство стремительно развивается, качество и вес контента растут — как и запросы пользователей, которые привыкли к молниеносному взаимодействию. Вкупе с большой географической протяженностью страны всё это требует улучшенной логистики. Поэтому все популярные онлайн-сервисы сейчас используют технологии CDN для распространения трафика. Ко всему прочему, CDN позволяет существенно смягчать последствия DDoS-атак.

Благодаря сетям CDN, размещенным в стратегических точках по всей России, люди могут искать информацию, смотреть кино и трансляции, играть в онлайн-игры, общаться по конференц-связи и т. д. с минимальной задержкой, вне зависимости от своего местоположения.

Константин Колесов, генеральный директор CDNvideo:

«Второй год подряд мы удерживаем лидерство на рынке услуг CDN — всё благодаря инвестициям в сеть, развитию продуктов и классной команде. Сеть мы за прошлый год расширили в два раза, также в два раза увеличили объем S3 хранилища. Продукты непрерывно совершенствуем — в том числе за счет кастомных доработок, сделанных по запросу профессиональных пользователей, то есть технических специалистов. Не забываем и о бизнес-пользователях — для них в частности внедрили упрощенный интерфейс управления услугами. Придумываем новые функции и интересные фичи — всей командой, которая у нас очень слаженная и увлеченная. За последний год в штат вернулись несколько талантливых сотрудников, которые попробовали работать в других компаниях и убедились, что CDNvideo — лучшее место для работы».

Ярослав Городецкий, основатель CDNvideo:

«Устойчивое лидерство CDNvideo говорит нам, что мы идем в правильном направлении и предоставляем услуги, которые помогают нашим клиентам решать важные для них задачи. В частности, делать live-трансляции видео в Интернете, ускорять и защищать сайты и приложения, обрабатывать и хранить архивы видео. Для тех компаний, которые пользовались западными сервисами типа CloudFlare и которые сейчас испытывают трудности, мы предусмотрели легкий путь миграции на наши сервисы с практически полной поддержкой функционала. Также на волне хайпа вокруг генеративного ИИ мы запустили облачную платформу, где можно обучать и запускать нейросети, обращаясь к ним по API. Вишенкой на торте нашего продуктового портфеля стал ИИ-аватар собственной разработки, который наши клиенты могут использовать для коммуникации со своими пользователями в режиме реального времени. Спасибо клиентам, благодаря которым мы имеем ресурсы, чтобы расти и развиваться, акционерам, которые помогают нам это делать, и конкурентам, которые не дают нам почивать на лаврах. Но прежде всего — спасибо нашей команде, которая работает 24 часа в сутки, чтобы решать задачи клиентов и предоставлять им лучшие из возможных услуги».

