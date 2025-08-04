Зарубежные командировки подешевели

В последнее время отчетливо прослеживался тренд на увеличение стоимости командировок. Однако, в июле 2025 г. ситуация изменилась. По оценкам экспертов цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета», средняя стоимость зарубежных командировок для российских компаний снизилась на 28% к июлю 2024 г. и составила 72,527 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Ракеты».

При этом средние расходы на деловые поездки по России все же выросли на 12% к июлю 2024: медианная стоимость командировки в июле 2025 составила 24,818 тыс. руб. Эксперты «Ракеты» отмечают, что зафиксированный прирост стоимости все же ниже, чем в 2023-2024 и начале 2025 г.: в этот период удорожание бизнес-путешествий составляло вплоть до 35%.

Многие туристические услуги снизились в стоимости

В минувшем июле цены на тревел-услуги для корпоративного сегмента менялись, однако, волатильность была неравнозначной. Так, например, авиабилеты подорожали всего лишь на 5,5%. «Это самый низкий показатель за последние пять лет, — сказала Дарья Лукьянова-Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета». – Средняя стоимость ночи в отеле в июне 2025 г. снизилась на 4% к прошлому году. На 30% дешевле стали обходиться поездки на корпоративном такси во время командировок. Однако, компаниям пришлось потратить больший бюджет на железнодорожные билеты и «Аэроэкспрессы» — средняя стоимость билетов на них увеличилась на 25% и 18% соответственно. Трансферы подорожали лишь на 3%».

Вероятно, такие показатели стоимости услуг также повлияли на то, что в июле 2025 г. компании стали чуть реже оформлять тревел-услуги вне установленных в их организациях лимитов. Доля таких услуг «вне политики» снизилась с 19% до 18% от всего объема оформленных туристических услуг.

Число командировок продолжает падать

При этом, как отмечают в «Ракете», количество командировок в июле 2025 г. уменьшилось год к году на 9%. Число заказанных тревел-услуг для деловых путешествий сократилось на 10% к июлю 2024 г. Однако, доля командировок по России снова возросла и составила 90% от общего объема против 88% в июле прошлого года.

Москва недополучила 22% деловых туристов

Самыми популярными городами у деловых туристов в России в июле 2025 г. стали Москва, Тюмень, Уфа, Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург, Иркутск, Новый Уренгой. Впрочем, некоторые из этих российских городов не досчитались бизнес-туристов к показателям прошлого года: Москва недополучила 22% потока деловых путешественников, Санкт-Петербург – 12%, Тюмень – 16%, Уфа – 13%. Зато увеличение числа бизнес-туристов можно отметить в Южно-Сахалинске – на 25% больше к июлю 2024 и в Новом Уренгое – на 7%.

Среди зарубежных направлений лист фаворитов и спрос на них меняется. Так, в Казахстан в минувшем июле было организовано на 4% больше командировок год к году, в Азербайджан – на 15%, в Беларусь – на 26% больше. В полтора раза вырос поток в Германию, вдвое – в Туркменистан. Сохранили показатели прошлого года Турция и Киргизия, зато Франция потеряла 40% деловых туристов, Узбекистан – 50%, вдвое снизился поток в Грузию.