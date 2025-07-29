«Линтер Бастион» совместим с Astra Linux 4.7

Компании «Релэкс» и «Группа Астра» подтвердили совместимость СУБД «Линтер Бастион» и операционной системы специального назначения Astra Linux 4.7 Результат испытаний подтвержден сертификатом. Тестирование показало безупречную совместную работу систем, что открывает возможность их успешного внедрения в государственных учреждениях и коммерческих организациях с повышенными требованиями к защите информации. Об этом CNews сообщили представители «Релэкс».

Партнерство СУБД «Линтер Бастион» и Astra Linux 4.7. обеспечивает надежную защиту информационных систем, содержащих особо важные и конфиденциальные данные, объектов критической инфраструктуры, государственных информационных систем, автоматизированных систем управления производством и технологическими процессами, информационных систем, обрабатывающих персональные данные, а также общедоступных информационных систем широкого пользования. Данная интеграция обладает такими преимуществами как высокая производительность и стабильность, простое развертывание и сопровождение решений на единой сертифицированной платформе, надежная защита корпоративной инфраструктуры, соответствие российским стандартам информационной безопасности. Стоит отметить, что версия Astra Linux 4.7. и СУБД «Линтер Бастион» поддерживают процессоры семейства «Байкал». Это соответствует новым дополнительным требованиям Минцифры к программному обеспечению.

«"Линтер Бастион" и Astra Linux обеспечивают нашим заказчикам в ключевых сферах экономики надежный фундамент для эффективной защиты данных, роста производительности и непрерывной доступности сервисов. Мы открыты к дальнейшей успешной коллаборации и намерены предложить ещё больше перспективных решений», – сказала заместитель генерального директора по развитию «Релэкс» Ирина Мягкова.

Операционная система Astra Linux разработана «Группой Астра» и предназначена для использования в государственном секторе, оборонных предприятиях, банковской сфере и других организациях, которым важны высокие показатели безопасности и стабильности работы. Версия ОС Astra Linux 4.7 зарекомендовала себя как надежная платформа для реализации сложных информационных систем различного назначения.

СУБД «Линтер Бастион» – это полностью российская система управления базами данных, обеспечивающая надежную защиту информации. «Линтер Бастион» может применяться для защиты информации в государственных информационных системах и автоматизированных системах управления, в том числе предназначенных для обработки и хранения секретной информации. Включена в Реестр программного обеспечения Минцифры России и сертифицирована ФСТЭК и Министерством обороны России, работает в операционных системах реального времени, поддерживает процессоры «Байкал» и «Эльбрус».