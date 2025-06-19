Среднеуральский медеплавильный завод внедряет цифровую экосистему «1С:ТОиР» для повышения эффективности управления активами

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) завершил первый этап масштабного проекта по цифровизации процессов управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. В качестве EAM-системы выбран продукт «1С:ТОиР Корп» от компании «Деснол» — разработчика и интегратора решений экосистемы «1С:ТоиР». Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

В рамках цифровизации процессов управления активами СУМЗ последовательно внедряет ИТ-решения для построения комплексной экосистемы «1С:ТОиР» предназначенной для повышения эффективности управления активами, ТОиР.

В апреле 2024 г. предприятие запустило проект создания комплексной экосистемы управления активами «1С:ТОиР» с глубокой интеграцией различных решений и сервисов. Фундаментом в построении экосистемы стал продукт «1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» от «Деснола», российского центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР.

Главная сложность, с которой столкнулся СУМЗ на старте проекта автоматизации, заключалась в разветвленной структуре ремонтных бюджетов со множеством счетов учета и статей затрат. Особенностью проекта стали рекордные сроки реализации: система внедряется менее чем за полтора года вместо запланированных двух-трех лет. Уже на этапе пилотной эксплуатации СУМЗ получил значимый экономический эффект: время обработки заявок сократилось на 70% благодаря устранению необходимости ручного дублирования данных в различных системах. Закуплено 300 лицензий для обеспечения ежедневной работы в системе 250 сотрудников предприятия.

На данный момент проходят тестовые испытания системы в условиях опытно-промышленной эксплуатации. Планируется запуск интеграций «1С:ТОиР Корп» с «1С:ERP. Управление холдингом» для обеспечения единого пространства данных, Directum RX для организации сквозного электронного документооборота, интеграция с локальными системами АСУ ТП и «1С:Зарплата и управление персоналом» для управления трудовыми ресурсами. Особого внимания заслуживает интеграция «1С:ТОиР Корп» с внутренним маркетплейсом, который представляет собой веб-приложение. Это решение автоматизирует процесс закупок для более20 тыс. номенклатур, включая регулярно потребляемые материалы.

Такая связка поможет своевременно обеспечить подразделения необходимыми материалами и запасными частями для обеспечения ремонтной деятельности, вести контроль остатков и эффективно управлять складскими запасами. Сотрудники технических служб смогут оперативно выбирать поставщиков, сравнивать цены за счет автоматического подбора предложений, находить оптимальные по срокам доставки, качеству и цене предложения, а также заключать сделки внутри одной экосистемы компании.

«Раньше наш механик был вынужден создавать одинаковую заявку в трех разных системах, — сказал Иван Воронов, начальник управления содержания основных фондов СУМЗ. — Теперь достаточно одного действия в «1С:ТОиР» — данные автоматически передаются в «1С:ERP» и маркетплейс, где система самостоятельно формирует заказ у поставщиков, отслеживает статусы исполнения и возвращает всю информацию в единый интерфейс. Для пилотной группы из 500 позиций мы уже добились минимальных сроков поставки и полной прозрачности закупочных процессов».

В планах СУМЗ на ближайший год — развитие системы KPI для служб надежности и единой экосистемы управления активами. Особое внимание будет уделено внедрению «1С:RCM Управление надежностью» и сервиса предиктивной аналитики от разработчика Деснола для двух пилотных агрегатов, созданию диспетчерского центра мониторинга оборудования по аналогии с решением «Северстали», а также масштабированию функциональных возможностей маркетплейса более чем на 30 предприятиях холдинга, в который входит Среднеуральский медеплавильный завод.

Ожидается, что полномасштабное внедрение системы позволит сократить затраты на ремонты до 15%, увеличить коэффициент готовности оборудования, оптимизировать складские запасы и повысить прозрачность закупочных процессов. «Мы создали не просто систему автоматизации, а цифровую экосистему для управления всем жизненным циклом оборудования, — сказал Иван Воронов. — Это принципиально новый уровень управления производственными активами для нашего предприятия».