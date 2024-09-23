Спрос на российское офисное ПО в облаке за год вырос более чем в два раза

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что закупки российскими компаниями отечественного программного обеспечения в облаке MWS во II квартале 2024 г. выросли более чем в два раза год к году. Наибольший прирост показали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Чаще всего российским офисным ПО в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более всего за год спрос вырос на цифровое рабочее пространство на базе ПО «МойОфис». Его закупки в облаке МТС Web Services увеличились более чем в два раза. В 1,4 раза выросли продажи корпоративного файлового хранилища и корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro. Кроме того растет спрос на сервис бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк» и платформу роботизации MWS RPA.

Чаще всего отечественным софтом в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. На них приходится более 20% клиентов MWS, использующих российское ПО. Следом идут ритейлеры - почти 20%, предприятия, работающие в отрасли информации и связи, а также логистические компании – по 10%, строительные организации – 6%.

Сильнее всего спрос на российское ПО в облаке вырос в сфере финансов и страхования, а также в образовании – более чем в четыре раза. В ритейле закупки отечественного ПО увеличились в 3,7 раза, в сфере информации и связи – в 2,9 раза. В обрабатывающей промышленности – в 1,9 раза.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в число лидеров по использованию отечественного ПО вошла Пензенская область. Следом идут – Краснодарский край, Подмосковье и Свердловская область.

«Использование российского офисного ПО позволяет компаниям увеличить надежность собственной ИТ-инфраструктуры. А облачная модель сервисов упрощает процесс миграции с зарубежных решений и ускоряет запуск новых проектов. За последние годы мы значительно расширили портфель отечественных решений, доступных клиентам MWS и будем продолжать данный процесс в будущем», - отметил директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев.