ДОМ.РФ представил первый реестр отечественных ИИ-решений в стройотрасли

ДОМ.РФ представил на ЦИПР-2024 первый реестр решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для строительного сектора. Он разработан на базе экспертной группы по ИИ при Минстрое России, созданной на базе госкомпании в декабре 2023 года, и размещён на портале наш.дом.рф.

«Указом Президента России определен ориентир по достижению цифровой зрелости ключевых отраслей экономики к 2030 году. Искусственный интеллект – один из инструментов по реализации этой цели, и в то же время, это сквозная технология, которая может применяться в любой отрасли. Мы активно ведём работу с участниками отрасли, и сейчас наша основная задача – систематизировать лучшие цифровые практики для их дальнейшего тиражирования и повышения внедряемости в стройотрасли, а также обеспечить методическое сопровождение и нормативно-правовое регулирование применения искусственного интеллекта в градостроительной деятельности. Исходя из этого создаётся открытый реестр продуктов, доступных для тиражирования», – рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Реестр – часть большой регулятивной работы по внедрению ИИ на всех этапах инвестиционно-строительного цикла. Большинство включенных в него продуктов разработаны участниками Экспертной группы, объединившей более 50 крупнейших застройщиков, профильных федеральных ведомств, регулятора и банков.

«В первую версию реестра вошли уже более 20 производителей ИТ-продуктов. Работа по наполнению будет идти на постоянной основе. Сейчас в списке решения по таким технологиям, как компьютерное зрение, системы распознавания текста, в том числе рукописного, классификаторы инвестиционно-строительных моделей, генеративные нейросети для комплексного развития территорий и так далее. В рамках экспертной группы мы собираем предложения участников отрасли, чтобы создать универсальную платформу по обмену обезличенными данными для развития технологий искусственного интеллекта», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

В реестр будет включён и продукт от ДОМ.РФ – сервис интеллектуальной обработки документации DOM.CV. Работа над ним ведётся внутри ИИ-лаборатории института развития. DOM.CV – это платформа по распознаванию текстовых данных и извлечению из них именованных сущностей, благодаря которой пользователям не нужно тратить время на чтение документа и поиск нужной информации, а получать эти данные можно практически в онлайн-режиме.

ИИ-решения уже используются в ДОМ.РФ, в том числе в закупочной деятельности. «Для нас это очень перспективное направление, с применением искусственного интеллекта сфера закупок существенно оптимизируется. В сфере закупок очень много бюрократических правил и рутинных процедур, которые можно легко оцифровать. Это даст огромный эффект, особенно в части закупок в рамках закона 223-ФЗ: ИИ позволит решить вопросы правильного расходования средств и ценообразования, повысит качество поставки товаров, снизит коррупционные риски. Мы уже начали применять технологии ИИ по сбору аналитики, используя богатую базу данных ДОМ.РФ», — отметила директор по закупкам ДОМ.РФ Диляра Баширова.

Многие российские компании при поддержке ДОМ.РФ уже внедряют собственные ИИ- решения в девелопмент, в том числе для формирования комфортной городской среды. Так, Rocket Group — российский разработчик платформенных решений генеративного дизайна — совместно со специалистами госкомпании разработали концепцию комплексного развития территорий с использованием искусственного интеллекта.

«Генерация концепции застройки территории с помощью платформы rTIM для Фонда ДОМ.РФ стала прецедентом. Это первая в России концепция, разработанная с применением технологий искусственного интеллекта. Перед нами была поставлена задача: в условиях неполноты исходных данных подготовить концепции и сравнить с теми, что выполнялись специалистами вручную. В итоге искусственный интеллект повысил эффективность мастер-планирования примерно в 2,5 раза. По поручению Президента России сейчас стоит масштабная цель — подготовить более 200 мастер-планов городов. Задача решается при активном участии ДОМ.РФ, и применение новых технологических решений поможет оптимизировать эту работу, повысить скорость и эффективность разработки», — рассказал Евгений Антонов, директор по стратегическому развитию и коммуникациям Rocket Group.