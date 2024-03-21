Новый тип лицензий СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» позволит пользователям оптимизировать затраты на 25%

Postgres Professional, российский разработчик СУБД, объявил о выпуске нового типа лицензий и сертификатов технической поддержки СУБД Postgres Pro Enterprise для опытных пользователей платформы «1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили представители Postgres Pro.

Клиенты Postgres Pro теперь имеют возможность приобрести СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» без включенного первого года стандартной технической поддержки, сократив затраты на покупку ПО на 25%. Для желающих существенно сократить операционные расходы будут доступны сертификаты доступа только к обновлениям СУБД. Применение этого типа лицензий оставляет за заказчиком право в дальнейшем вернуться к полноценной стандартной технической поддержке при покупке соответствующих сертификатов.

Postgres Pro – первая российская СУБД, полностью совместимая с «1С:Предприятие». Флагманская редакция системы, Postgres Pro Enterprise, рассчитана на базы данных до 150 ТБ с одновременным подключением более 10 тыс. пользователей. СУБД включает свыше 100 функций для повышенной надежности, производительности и безопасности: встроенный отказоустойчивый кластер BiHA, графическую систему управления базами данных PPEM, 64-битные счетчики транзакций, инкрементальный бэкап на уровне блоков, механизм компрессии данных, системные пакеты в стиле Oracle, интеллектуальную систему оптимизации запросов, автономные транзакции, маскирование данных, интеграцию с расширением Citus, расширение Multimaster и др.

Postgres Pro Enterprise первая из российских СУБД была адаптирована к работе с «1С», включает самое полное количество оптимизаций и входит в Реестр российского ПО. Postgres Pro совместима с более чем 250 ключевыми российскими решениями, включая самые популярные ОС, системы виртуализации и защиты информации, офисные пакеты и другое прикладное ПО. Поддерживает более 35 платформ.

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Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro. Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов. Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и развивает PostgreSQL.